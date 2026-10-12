Pablo Guede estalló contra el VAR tras victoria de Alianza Lima ante Cusco FC: "No quieren que salgamos campeones"

La victoria de Alianza Lima por 2-1 sobre Cusco FC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, quedó marcada por una polémica decisión arbitral. Pese a conseguir el triunfo, Pablo Guede expresó su indignación por el gol anulado a Kevin Quevedo en el primer tiempo y lanzó fuertes comentarios contra el VAR, al considerar que sus decisiones vienen perjudicando constantemente al cuadro blanquiazul.

El estratega expresó su malestar hacia situaciones que, según su criterio, dañan al cuadro ‘blanquiazul’. “Yo puedo entender por una parte que no quieren que salgamos campeones y quieran que haya una final, pero no busquen por donde no hay. Nosotros venimos tranquilos haciendo nuestro trabajo, pero lo que pasó acá creo que deja mucho que desear”, mencionó Guede.

Pablo Guede estalló contra el VAR tras victoria de Alianza Lima ante Cusco FC

En conferencia de prensa, Pablo Guede manifestó su malestar y sostuvo que lo ocurrido en Cusco no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de decisiones que, desde su perspectiva, han perjudicado a su equipo durante la temporada. "Todas las cosas malas que nos pasaron son culpa del VAR, lo tenemos clarísimo, todas son en contra de nosotros", señaló el entrenador.

De igual forma, el estratega aseguró que Alianza Lima todavía mantiene las posibilidades de ganar el campeonato, aunque reconoció que el equipo no deberá cometer errores en las jornadas restantes. "Sabemos que nos quedan seis finales, no tenemos margen de error; pero la ilusión, el trabajo será contra todos y contra todo, lo tengo clarísimo", sostuvo Guede.

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?

Alianza Lima afrontará su próximo partido ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. Este cotejo se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a las 8.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva.