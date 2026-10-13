Liga 1 se pronunció sobre posible sanción a Pablo Guede y Miguel Rondelli: "No se presentó reclamo"

Pablo Guede y Miguel Rondelli criticaron el accionar del arbitraje en la fecha 12 del Clausura. Foto: composición LR/Liga 1/Melgar

Pablo Guede y Miguel Rondelli criticaron el accionar del arbitraje en la fecha 12 del Clausura. Foto: composición LR/Liga 1/Melgar

Las recientes declaraciones de Miguel Ángel Rondelli y Pablo Guede generaron diversas reacciones. Los entrenadores de Alianza Lima y Melgar de Arequipa cuestionaron de forma severa el arbitraje luego de sus respectivos partidos en la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Luego de las declaraciones que expresaron, empezaron a circular algunos rumores sobre sanciones que afrontarían los estrategas en el tramo final del campeonato; sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades.

Liga 1 confirma que Guede y Rondelli no serán sancionados

"Cumplimos con aclarar que la Comisión Disciplinaria-LFPP no le ha abierto proceso disciplinario a Miguel Rondelli, DT de FBC Melgar, ni Pablo Guede, DT de Alianza Lima. Asimismo, la Liga de Fútbol Profesional Peruana no ha presentado ni presentará reclamo contra ninguno de los dos entrenadores", aclararon a través de su área de Comunicaciones.

De esta manera, Rondelli podrá dirigir el partido entre Melgar de Arequipa y Deportivo Garcilaso en el Monumental de la UNSA; por su parte, Pablo Guede hará lo propio en el Alianza Lima vs Atlético Grau.

Programación fecha 12 del Torneo Clausura

Los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura se jugarán entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre.

Viernes 16 de octubre

Sport Huancayo vs Cusco FC

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Los Chankas vs ADT

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Sábado 17 de octubre

Juan Pablo II vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Melgar vs Deportivo Garcilaso

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Alianza Lima vs Atlético Grau

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 18 de octubre

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

FC Cajamarca vs CD Moquegua

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Mansiche

Cienciano vs UTC

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega



