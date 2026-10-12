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Franco Velazco arremetió contra Pablo Guede y Miguel Rondelli tras polémica con Universitario: "La solidaridad la vamos a ver a fin de año"

El administrador de Universitario cuestionó los procesos concursales de Alianza Lima y Melgar, dejando un contundente mensaje sobre la definición de la Liga 1.

Franco Velazco habló tras las declaraciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli. Foto: Jax Latin Media
Franco Velazco habló tras las declaraciones de Pablo Guede y Miguel Rondelli. Foto: Jax Latin Media
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La polémica por el empate 2-2 entre Universitario y Melgar continúa generando repercusiones. Esta vez, Franco Velazco, administrador del conjunto crema, salió al frente para responder a Pablo Guede y Miguel Rondelli, quienes cuestionaron lo ocurrido en el encuentro por el Torneo Clausura. El directivo no solo defendió a su institución, sino que también lanzó duras críticas contra ambos entrenadores y aseguró que los resultados al cierre de la temporada determinarán quién tuvo la razón.

El administrador de la 'U' habló sobre el respaldo que Pablo Guede le brindó a Miguel Rondelli, cuestionando la cercanía entre los clubes de Alianza Lima y Melgar. “La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la U no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, declaró Velazco.

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Franco Velazco arremetió contra Pablo Guede y Miguel Rondelli tras polémica con Universitario

Las declaraciones de Franco Velazco se producen tras la inconformidad de Rondelli con el arbitraje y luego del respaldo de Guede con el entrenador de Melgar. El administrador crema rechazó los cuestionamientos y responsabilizó al comando técnico 'rojinegro' por no haber podido conservar el resultado favorable. “Universitario de Deportes y ustedes la prensa no tienen la culpa que hayan hecho mal los cambios, que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder replantear el equipo”, manifestó el administrador merengue.

Asimismo, lanzó una crítica haciendo referencia a los procesos concursales de Alianza Lima y Melgar, donde utilizó la expresión “chorro legal” para referirse a quienes mantienen el control de las instituciones sin devolverlos a sus asociados. “Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal”, expresó.

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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario afrontará su próximo partido ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. Este duelo se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.

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