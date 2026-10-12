Franco Velazco arremetió contra Pablo Guede y Miguel Rondelli tras polémica con Universitario: "La solidaridad la vamos a ver a fin de año"

La polémica por el empate 2-2 entre Universitario y Melgar continúa generando repercusiones. Esta vez, Franco Velazco, administrador del conjunto crema, salió al frente para responder a Pablo Guede y Miguel Rondelli, quienes cuestionaron lo ocurrido en el encuentro por el Torneo Clausura. El directivo no solo defendió a su institución, sino que también lanzó duras críticas contra ambos entrenadores y aseguró que los resultados al cierre de la temporada determinarán quién tuvo la razón.

El administrador de la 'U' habló sobre el respaldo que Pablo Guede le brindó a Miguel Rondelli, cuestionando la cercanía entre los clubes de Alianza Lima y Melgar. “La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la U no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, declaró Velazco.

Franco Velazco arremetió contra Pablo Guede y Miguel Rondelli tras polémica con Universitario

Las declaraciones de Franco Velazco se producen tras la inconformidad de Rondelli con el arbitraje y luego del respaldo de Guede con el entrenador de Melgar. El administrador crema rechazó los cuestionamientos y responsabilizó al comando técnico 'rojinegro' por no haber podido conservar el resultado favorable. “Universitario de Deportes y ustedes la prensa no tienen la culpa que hayan hecho mal los cambios, que haya sacado a sus mejores jugadores y que no haya tenido la capacidad de poder replantear el equipo”, manifestó el administrador merengue.

Asimismo, lanzó una crítica haciendo referencia a los procesos concursales de Alianza Lima y Melgar, donde utilizó la expresión “chorro legal” para referirse a quienes mantienen el control de las instituciones sin devolverlos a sus asociados. “Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal”, expresó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Universitario afrontará su próximo partido ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. Este duelo se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 3.30 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.