Real Madrid - Roma: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League

Esta semana continúa la fase de liga de la Champions League 2026-27 con grandes encuentros. Entre los duelos más atractivos de la segunda jornada está el duelo entre Real Madrid y AS Roma. La ‘Casa Blanca’ es uno de los fuertes candidatos a ganar el título del certamen.

El cuadro dirigido por José Mourinho visitará a la Roma con el objetivo de sumar su segundo triunfo en el torneo. En la jornada pasada, Real Madrid venció 2-1 a Inter, mientras que los italianos igualaron a uno ante Fenerbahce.

¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - Roma?

El duelo entre Real Madrid y Roma por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico, en Italia.

¿A qué hora juega Real Madrid - Roma por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Real Madrid y Roma podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Roma?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN

Historial Real Madrid - Roma: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros oficiales entre ambos clubes.