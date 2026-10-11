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Deportes

Real Madrid - Roma: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League

Los equipos de Real Madrid y Roma se verán las caras en uno de los duelos del miércoles por la segunda jornada de la fase de liga en la Champions League.

Real Madrid y AS Roma se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
Real Madrid y AS Roma se enfrentan en la Champions League. Foto: composición LR/ChatGPT
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Esta semana continúa la fase de liga de la Champions League 2026-27 con grandes encuentros. Entre los duelos más atractivos de la segunda jornada está el duelo entre Real Madrid y AS Roma. La ‘Casa Blanca’ es uno de los fuertes candidatos a ganar el título del certamen.

El cuadro dirigido por José Mourinho visitará a la Roma con el objetivo de sumar su segundo triunfo en el torneo. En la jornada pasada, Real Madrid venció 2-1 a Inter, mientras que los italianos igualaron a uno ante Fenerbahce.

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¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - Roma?

El duelo entre Real Madrid y Roma por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico, en Italia.

¿A qué hora juega Real Madrid - Roma por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Real Madrid y Roma podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Roma?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
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Historial Real Madrid - Roma: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros oficiales entre ambos clubes.

  • Roma 0-2 Real Madrid | 27.11.18 | Champions League
  • Real Madrid 3-0 Roma | 19.09.18 | Champions League
  • Real Madrid 2-0 Roma | 8.03.16 | Champions League
  • Roma 0-2 Real Madrid | 17.02.16 | Champions League
  • Real Madrid 1-2 Roma | 5.03.08 | Champions League

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