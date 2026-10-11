Real Madrid - Roma: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League
Los equipos de Real Madrid y Roma se verán las caras en uno de los duelos del miércoles por la segunda jornada de la fase de liga en la Champions League.
Esta semana continúa la fase de liga de la Champions League 2026-27 con grandes encuentros. Entre los duelos más atractivos de la segunda jornada está el duelo entre Real Madrid y AS Roma. La ‘Casa Blanca’ es uno de los fuertes candidatos a ganar el título del certamen.
El cuadro dirigido por José Mourinho visitará a la Roma con el objetivo de sumar su segundo triunfo en el torneo. En la jornada pasada, Real Madrid venció 2-1 a Inter, mientras que los italianos igualaron a uno ante Fenerbahce.
¿Cuándo se juega el partido Real Madrid - Roma?
El duelo entre Real Madrid y Roma por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico, en Italia.
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¿A qué hora juega Real Madrid - Roma por la Champions League?
En territorio peruano, el choque entre los equipos de Real Madrid y Roma podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid - Roma?
La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Sports
- Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Historial Real Madrid - Roma: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos encuentros oficiales entre ambos clubes.
- Roma 0-2 Real Madrid | 27.11.18 | Champions League
- Real Madrid 3-0 Roma | 19.09.18 | Champions League
- Real Madrid 2-0 Roma | 8.03.16 | Champions League
- Roma 0-2 Real Madrid | 17.02.16 | Champions League
- Real Madrid 1-2 Roma | 5.03.08 | Champions League