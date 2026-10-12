Programación fecha 12 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1

Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La fecha 12 arranca este viernes 16 de octubre y habrán encuentros muy interesantes, teniendo como protagonista a uno de los líderes, Alianza Atlético, enfrentando a Universitario en el Mansiche. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Lima serán locales, mientras que Deportivo Garcilaso afrontará su encuentro en calidad de visita.

La fecha dará inicio el viernes con el duelo entre Sport Huancayo y Cusco FC. El sábado, Melgar y Deportivo Garcilaso se verán las caras en Arequipa, mientras que por la noche, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute. El domingo, Sporting Cristal jugará ante Comerciantes Unidos y Universitario viajará a Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético, en uno de los últimos encuentros de la jornada 12 en el Torneo Clausura.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 12 del Torneo Clausura

Viernes 16 de octubre

Sport Huancayo vs Cusco FC

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: IPD Huancayo

Los Chankas vs ADT

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Sábado 17 de octubre

Juan Pablo II vs Sport Boys

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II

Melgar vs Deportivo Garcilaso

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Alianza Lima vs Atlético Grau

Hora: 8.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 18 de octubre

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

FC Cajamarca vs CD Moquegua

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Alianza Atlético vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Mansiche

Cienciano vs UTC

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Los partidos de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.