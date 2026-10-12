Programación fecha 12 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1
Este viernes 16 arranca la jornada en el Torneo Clausura 2026. Alianza Atlético y Universitario protagonizarán el partido de la fecha en el estadio Mansiche.
Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. La fecha 12 arranca este viernes 16 de octubre y habrán encuentros muy interesantes, teniendo como protagonista a uno de los líderes, Alianza Atlético, enfrentando a Universitario en el Mansiche. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Lima serán locales, mientras que Deportivo Garcilaso afrontará su encuentro en calidad de visita.
La fecha dará inicio el viernes con el duelo entre Sport Huancayo y Cusco FC. El sábado, Melgar y Deportivo Garcilaso se verán las caras en Arequipa, mientras que por la noche, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau en Matute. El domingo, Sporting Cristal jugará ante Comerciantes Unidos y Universitario viajará a Trujillo para enfrentar a Alianza Atlético, en uno de los últimos encuentros de la jornada 12 en el Torneo Clausura.
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 12 del Torneo Clausura
Viernes 16 de octubre
- Pablo Guede estalló contra el VAR tras victoria de Alianza Lima ante Cusco FC: "No quieren que salgamos campeones"
- Miguel Ángel Rondelli, DT de Melgar, confronta a la prensa tras 2-2 ante Universitario: “Nos tratan como una porquería”
- Sport Huancayo vs Cusco FC
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: IPD Huancayo
- Los Chankas vs ADT
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
Sábado 17 de octubre
- Juan Pablo II vs Sport Boys
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Melgar vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Hora: 8.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 18 de octubre
- Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- FC Cajamarca vs CD Moquegua
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Alianza Atlético vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Mansiche
- Cienciano vs UTC
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Los partidos de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que cuenta con los derechos de transmisión de todos los clubes participantes en el torneo.