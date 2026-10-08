Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 11
Revisa cómo marcha el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto de la tabla y qué clubes pelean en la zona de descenso del Acumulado.
Vuelve la Liga 1 tras la para por fecha FIFA. La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana con grandes encuentros. El líder, Deportivo Garcilaso, recibe a Sport Huancayo, mientras que Universitario enfrentará a Melgar en busca de un triunfo que lo ubique en el primer lugar de la tabla.
De igual forma, Sporting Cristal viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC, mientras que Sport Boys jugará en el Callao ante Alianza Atlético. En el último partido del domingo, Alianza Lima visitará a Cusco FC cerrando la jornada once en el Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO
Así marcha la tabla de posiciones a poco de iniciar la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
- Universitario - Melgar: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
- Programación fecha 11 Torneo Clausura 2026: día, hora y canal dónde ver los partidos de la Liga 1
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|+12
|22
|2
|Universitario
|10
|+3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|+10
|19
|4
|Alianza Atlético
|10
|+3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|+3
|19
|6
|Juan Pablo II
|10
|+8
|18
|7
|FBC Melgar
|10
|+7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|+7
|18
|9
|Cusco FC
|10
|+5
|18
|10
|Alianza Lima
|10
|+3
|16
|11
|Atlético Grau
|10
|+1
|16
|12
|FC Cajamarca
|10
|-6
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|10
|-1
|9
|14
|Cienciano
|10
|-6
|8
|15
|Los Chankas
|10
|-13
|8
|16
|CD Moquegua
|10
|-10
|7
|17
|ADT
|10
|-13
|5
|18
|UTC*
|10
|-13
|-3
Tabla de posiciones del Acumulado
La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|27
|+26
|56
|2
|Universitario
|27
|+12
|49
|3
|Deportivo Garcilaso
|27
|+15
|48
|4
|FBC Melgar
|27
|+16
|46
|5
|Cusco FC
|27
|+2
|45
|6
|Los Chankas
|27
|-9
|42
|7
|Cienciano
|27
|+6
|41
|8
|Alianza Atlético
|27
|+5
|40
|9
|Sporting Cristal
|27
|8
|38
|10
|Sport Huancayo
|27
|-7
|35
|11
|Sport Boys*
|27
|+3
|34
|12
|Juan Pablo II
|27
|-10
|34
|13
|Atlético Grau
|27
|-5
|32
|14
|Comerciantes Unidos
|27
|-3
|30
|15
|FC Cajamarca*
|27
|-11
|25
|16
|CD Moquegua
|27
|-17
|25
|17
|ADT*
|27
|-13
|24
|18
|UTC*
|27
|-18
|10
- Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
- Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
- Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
- Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos
Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Jueves 8 de octubre
- CD Moquegua vs Cienciano | Hora: 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs Los Chankas | Hora: 3.30 p. m.
Viernes 9 de octubre
- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Hora: 8.00 p. m.
Sábado 10 de octubre
- ADT vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.
- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Hora: 3.30 p. m.
- Universitario vs Melgar | Hora: 7.00 p. m.
Domingo 11 de octubre
- UTC vs Sporting Cristal | Hora: 1.00 p. m.
- Sport Boys vs Alianza Atlético | 3.30 p. m.
- Cusco vs Alianza Lima | Hora: 6.30 p. m.