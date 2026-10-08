Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 11

Vuelve la Liga 1 tras la para por fecha FIFA. La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana con grandes encuentros. El líder, Deportivo Garcilaso, recibe a Sport Huancayo, mientras que Universitario enfrentará a Melgar en busca de un triunfo que lo ubique en el primer lugar de la tabla.

De igual forma, Sporting Cristal viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC, mientras que Sport Boys jugará en el Callao ante Alianza Atlético. En el último partido del domingo, Alianza Lima visitará a Cusco FC cerrando la jornada once en el Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones a poco de iniciar la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Posición Club PJ DG Puntos 1 Deportivo Garcilaso 10 +12 22 2 Universitario 10 +3 20 3 Sporting Cristal 10 +10 19 4 Alianza Atlético 10 +3 19 5 Sport Huancayo 10 +3 19 6 Juan Pablo II 10 +8 18 7 FBC Melgar 10 +7 18 8 Sport Boys 10 +7 18 9 Cusco FC 10 +5 18 10 Alianza Lima 10 +3 16 11 Atlético Grau 10 +1 16 12 FC Cajamarca 10 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 -1 9 14 Cienciano 10 -6 8 15 Los Chankas 10 -13 8 16 CD Moquegua 10 -10 7 17 ADT 10 -13 5 18 UTC* 10 -13 -3

Tabla de posiciones del Acumulado

La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.

Puesto Club PJ DF Puntos 1 Alianza Lima 27 +26 56 2 Universitario 27 +12 49 3 Deportivo Garcilaso 27 +15 48 4 FBC Melgar 27 +16 46 5 Cusco FC 27 +2 45 6 Los Chankas 27 -9 42 7 Cienciano 27 +6 41 8 Alianza Atlético 27 +5 40 9 Sporting Cristal 27 8 38 10 Sport Huancayo 27 -7 35 11 Sport Boys* 27 +3 34 12 Juan Pablo II 27 -10 34 13 Atlético Grau 27 -5 32 14 Comerciantes Unidos 27 -3 30 15 FC Cajamarca* 27 -11 25 16 CD Moquegua 27 -17 25 17 ADT* 27 -13 24 18 UTC* 27 -18 10

Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos

Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto

Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos

Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 8 de octubre

CD Moquegua vs Cienciano | Hora: 1.00 p. m.

Atlético Grau vs Los Chankas | Hora: 3.30 p. m.

Viernes 9 de octubre

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Hora: 8.00 p. m.

Sábado 10 de octubre

ADT vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Hora: 3.30 p. m.

Universitario vs Melgar | Hora: 7.00 p. m.

Domingo 11 de octubre