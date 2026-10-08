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Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 11

Revisa cómo marcha el Torneo Clausura, qué equipos se encuentran en lo más alto de la tabla y qué clubes pelean en la zona de descenso del Acumulado.

Universitario, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal luchan por el liderato del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal luchan por el liderato del Torneo Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Vuelve la Liga 1 tras la para por fecha FIFA. La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 arranca este fin de semana con grandes encuentros. El líder, Deportivo Garcilaso, recibe a Sport Huancayo, mientras que Universitario enfrentará a Melgar en busca de un triunfo que lo ubique en el primer lugar de la tabla.

De igual forma, Sporting Cristal viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC, mientras que Sport Boys jugará en el Callao ante Alianza Atlético. En el último partido del domingo, Alianza Lima visitará a Cusco FC cerrando la jornada once en el Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura EN VIVO

Así marcha la tabla de posiciones a poco de iniciar la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDGPuntos
1Deportivo Garcilaso10+1222
2Universitario10+320
3Sporting Cristal10+1019
4Alianza Atlético10+319
5Sport Huancayo10+319
6Juan Pablo II10+818
7FBC Melgar10+718
8Sport Boys10+718
9Cusco FC10+518
10Alianza Lima10+316
11Atlético Grau10+116
12FC Cajamarca10-610
13Comerciantes Unidos10-19
14Cienciano10-68
15Los Chankas10-138
16CD Moquegua10-107
17ADT10-135
18UTC*10-13-3

Tabla de posiciones del Acumulado

La Liga 1 confirmó la resta de puntos a los clubes Sport Boys, UTC, ADT y FC Cajamarca.

PuestoClubPJDFPuntos
1Alianza Lima27+2656
2Universitario27+1249
3Deportivo Garcilaso27+1548
4FBC Melgar27+1646
5Cusco FC27+245
6Los Chankas27-942
7Cienciano27+641
8Alianza Atlético27+540
9Sporting Cristal27838
10Sport Huancayo27-735
11Sport Boys*27+334
12Juan Pablo II27-1034
13Atlético Grau27-532
14Comerciantes Unidos27-330
15FC Cajamarca*27-1125
16CD Moquegua27-1725
17ADT*27-1324
18UTC*27-1810
  • Club UTC, sanción de deducción de diez (10) puntos
  • Club ADT, sanción de deducción de un (1) punto
  • Club FC Cajamarca, sanción de deducción de dos (2) puntos
  • Club Sport Boys, sanción de deducción de cuatro (4) puntos

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Jueves 8 de octubre

  • CD Moquegua vs Cienciano | Hora: 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs Los Chankas | Hora: 3.30 p. m.

Viernes 9 de octubre

  • Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | Hora: 8.00 p. m.

Sábado 10 de octubre

  • ADT vs FC Cajamarca | Hora: 1.00 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II | Hora: 3.30 p. m.
  • Universitario vs Melgar | Hora: 7.00 p. m.

Domingo 11 de octubre

  • UTC vs Sporting Cristal | Hora: 1.00 p. m.
  • Sport Boys vs Alianza Atlético | 3.30 p. m.
  • Cusco vs Alianza Lima | Hora: 6.30 p. m.

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