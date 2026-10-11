Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por el Torneo Clausura entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco.
Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO juegan HOY domingo 11 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras el triunfo por 2-0 ante ADT, el cuadro blanquiazul deberá visitar a Cusco FC en el último duelo de la jornada. Los cusqueños llegan a este duelo tras vencer 2-1 a FC Cajamarca en calidad de visita. Ahora, ambos están obligados a ganar si quieren seguir en la lucha por el primer lugar del Clausura.
Horarios por país del partido Alianza Lima vs Cusco FC
El duelo entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (lunes 12/10)
Canal para ver Alianza Lima vs Cusco FC
El partido entre Alianza Lima y Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega el Alianza Lima vs Cusco FC
Alianza Lima y Cusco FC se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.
Alineaciones Alianza Lima vs Cusco FC: posibles formaciones
- Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Cantero; Castillo y Girotti.
- Cusco FC: Díaz; Zevallos, Fuentes, Ampuero, Lagos; Montaño; Colitto, Soto Colman, Silva y Callejo.
Pronóstico de Alianza Lima vs Cusco FC
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cusco FC sobre Alianza Lima.
- Betsson: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,15), gana Cusco FC (2,22)
- Betano: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,15), gana Cusco FC (2,27)
- Bet365: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,20), gana Cusco FC (2,20)
- 1XBet: gana Alianza Lima (3,23), empate (3,04), gana Cusco FC (2,27)
- Caliente: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,25), gana Cusco FC (2,22)
- Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,10), gana Cusco FC (2,30).
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