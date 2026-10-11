Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/ChatGPT

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/ChatGPT

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO juegan HOY domingo 11 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras el triunfo por 2-0 ante ADT, el cuadro blanquiazul deberá visitar a Cusco FC en el último duelo de la jornada. Los cusqueños llegan a este duelo tras vencer 2-1 a FC Cajamarca en calidad de visita. Ahora, ambos están obligados a ganar si quieren seguir en la lucha por el primer lugar del Clausura.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs Cusco FC

El duelo entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 12/10)

Canal para ver Alianza Lima vs Cusco FC

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs Cusco FC

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Lima vs Cusco FC: posibles formaciones

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Cantero; Castillo y Girotti.

Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Cantero; Castillo y Girotti. Cusco FC: Díaz; Zevallos, Fuentes, Ampuero, Lagos; Montaño; Colitto, Soto Colman, Silva y Callejo.

Pronóstico de Alianza Lima vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cusco FC sobre Alianza Lima.

Betsson: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,15), gana Cusco FC (2,22)

Betano: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,15), gana Cusco FC (2,27)

Bet365: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,20), gana Cusco FC (2,20)

1XBet: gana Alianza Lima (3,23), empate (3,04), gana Cusco FC (2,27)

Caliente: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,25), gana Cusco FC (2,22)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,10), gana Cusco FC (2,30).

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