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Deportes

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por el Torneo Clausura entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco.

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/ChatGPT
Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/ChatGPT
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Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO juegan HOY domingo 11 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras el triunfo por 2-0 ante ADT, el cuadro blanquiazul deberá visitar a Cusco FC en el último duelo de la jornada. Los cusqueños llegan a este duelo tras vencer 2-1 a FC Cajamarca en calidad de visita. Ahora, ambos están obligados a ganar si quieren seguir en la lucha por el primer lugar del Clausura.

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs Cusco FC

El duelo entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará este domingo 11 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (lunes 12/10)

Canal para ver Alianza Lima vs Cusco FC

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs Cusco FC

Alianza Lima y Cusco FC se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para albergar a 42.000 espectadores.

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Alineaciones Alianza Lima vs Cusco FC: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Pavez; Gaibor, Vélez, Cantero; Castillo y Girotti.
  • Cusco FC: Díaz; Zevallos, Fuentes, Ampuero, Lagos; Montaño; Colitto, Soto Colman, Silva y Callejo.

Pronóstico de Alianza Lima vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Cusco FC sobre Alianza Lima.

  • Betsson: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,15), gana Cusco FC (2,22)
  • Betano: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,15), gana Cusco FC (2,27)
  • Bet365: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,20), gana Cusco FC (2,20)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (3,23), empate (3,04), gana Cusco FC (2,27)
  • Caliente: gana Alianza Lima (3,20), empate (3,25), gana Cusco FC (2,22)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,10), gana Cusco FC (2,30).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Juan Pablo 1-1 Alianza Lima | 6.09.26
  • Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso | 29.08.26
  • Melgar 1-1 Alianza Lima | 23.08.26

Últimos partidos de Cusco FC

  • FC Cajamarca 1-2 Cusco FC | 19.09.26
  • Cusco FC 0-1 Melgar | 11.09.26
  • Cusco FC 2-0 CD Moquegua | 5.09.26
  • Cienciano 1-2 Cusco FC | 30.08.26
  • Deportivo Garcilaso 4-1 Cusco FC | 22.08.26

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