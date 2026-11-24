Alianza Lima - Perú Sub-19: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 Los equipos de Alianza Lima y la selección sub-19 de Perú se verán las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes por la séptima jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y la selección sub-19 de Perú se enfrentan por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/FPV/composición LR

Alianza Lima y la selección sub-19 de Perú se enfrentan por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/FPV/composición LR

Arranca la fecha 7 en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Alianza Lima y la selección sub-19 de Perú se enfrentan el fin de semana en el Polideportivo Lucha Fuentes. Las blanquiazules llegan a este encuentro tras superar por 3-0 a Atlético Atenea, en su último duelo por el campeonato nacional.

Por el lado de la sub-19 de Perú, perdió 3-0 ante Géminis. La 'Bicolor' no ha sumado ninguna victoria hasta el momento y tampoco ha ganado ningún set. Tengamos en cuenta que la blanquirroja solo participará en la primera fase del torneo.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Perú Sub-19?

El partido entre Alianza Lima y Perú Sub-19, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 28 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Perú Sub-19?

El encuentro entre Alianza Lima y Perú Sub-19 arrancará a las 5.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima - Perú Sub-19?

La cobertura del encuentro entre Alianza Lima y Perú Sub-19 por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Alianza Lima - Perú Sub-19

La venta de las entradas para el duelo entre Alianza Lima y Perú Sub-19 se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.