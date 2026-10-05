Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Deportes

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: rivales, horarios y canal de TV para ver los partidos del torneo

Las Matadorcitas cuentan los días para su debut en el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 19. Revisa cómo seguir los partidos de la selección peruana en el torneo.

El primer partido de la selección peruana será el clásico contra Chile. Foto: Volleyball World
El primer partido de la selección peruana será el clásico contra Chile. Foto: Volleyball World
Por
google iconLa República en Google

La selección peruana de vóley Sub-19, liderada por el entrenador Martín Escudero, ya se encuentra en territorio venezolano para su esperado debut y con el objetivo de asegurar uno de los tres boletos al Mundial que otorga el Campeonato Sudamericano.

El torneo dividirá a los ocho países en dos series de cuatro integrantes. Solo las dos mejores escuadras de cada grupo accederán a las semifinales, la etapa definitiva donde se sellará la clasificación a la Copa del Mundo 2027.

Puedes ver

Presidente de la CSV sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes: “Nos reunimos con la Federación Peruana”

lr.pe

Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

La selección peruana de vóley Sub 19 necesita quedar en el primer o segundo lugar del grupo A para seguir en competencia.

  • Venezuela
  • Chile
  • Perú
  • Uruguay
Grupos del Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FVV

Grupos del Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FVV

Grupos del Sudamericano de Vóley Sub 19. Foto: FVV

Partidos de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El primer rival de la 'Bicolor' será la selección de Chile. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo albergará todos los partidos de la fase de grupos.

  • Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.
  • Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
  • Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Hasta el momento, no se confirma si algún canal peruano transmitirá los duelos de las Matadorcitas en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.

Por otra parte, puedes seguir la cobertura online gratis con todas las incidencias del combinado nacional a través de la web de La República Deportes.

Puedes ver

Emily Zinger revela que rechazó a Alianza Lima y Universitario para firmar por San Martín: "Me dieron una oportunidad grandiosa"

lr.pe

Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19

El técnico Martín Escudero decidió citar a jugadoras como Tamara Galdós, Nahir Cueva y Vania Adrianzén, quienes destacaron en el reciente Mundial Sub-17.

  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: rivales, horarios y canal de TV para ver los partidos del torneo

Estudiantes de la UNI podrían empezar sus tesis desde el sexto ciclo y titularse al egresar

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Deportes

Jorge Jesus no se niega al regreso de Cristiano Ronaldo a Portugal, pero aclara: “No le pido disculpas a nadie”

Presidente de la CSV sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes: “Nos reunimos con la Federación Peruana”

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

LUM cancela proyección de película palestina