Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: rivales, horarios y canal de TV para ver los partidos del torneo
Las Matadorcitas cuentan los días para su debut en el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 19. Revisa cómo seguir los partidos de la selección peruana en el torneo.
La selección peruana de vóley Sub-19, liderada por el entrenador Martín Escudero, ya se encuentra en territorio venezolano para su esperado debut y con el objetivo de asegurar uno de los tres boletos al Mundial que otorga el Campeonato Sudamericano.
El torneo dividirá a los ocho países en dos series de cuatro integrantes. Solo las dos mejores escuadras de cada grupo accederán a las semifinales, la etapa definitiva donde se sellará la clasificación a la Copa del Mundo 2027.
Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19
La selección peruana de vóley Sub 19 necesita quedar en el primer o segundo lugar del grupo A para seguir en competencia.
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- Venezuela
- Chile
- Perú
- Uruguay
Grupos del Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FVV
Grupos del Sudamericano de Vóley Sub 19. Foto: FVV
Partidos de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley
El primer rival de la 'Bicolor' será la selección de Chile. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo albergará todos los partidos de la fase de grupos.
- Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.
- Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
- Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.
¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?
Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Hasta el momento, no se confirma si algún canal peruano transmitirá los duelos de las Matadorcitas en el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.
Por otra parte, puedes seguir la cobertura online gratis con todas las incidencias del combinado nacional a través de la web de La República Deportes.
Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19
El técnico Martín Escudero decidió citar a jugadoras como Tamara Galdós, Nahir Cueva y Vania Adrianzén, quienes destacaron en el reciente Mundial Sub-17.
- Nicole Ayala
- Camila Monge
- Brenda Quiroz
- Marcela Manrique
- Grace Zutta
- Tamara Galdós
- Galilea Fuentes
- Antonella Tello
- Camila Alfaro
- Kiara Lazo
- Kayra Ruiz
- Catalina Romero
- Nahir Cueva
- Vania Adrianzén