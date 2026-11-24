Palmeiras vs Estudiantes: fecha, hora y canal de TV para ver la gran final de la Copa Libertadores 2026 Estudiantes de La Plata espera cortar con la hegemonía de los equipos brasileños en el torneo. Revisa todo sobre la gran final de la Copa Libertadores 2026.

Palmeiras y Estudiantes vuelven a enfrentarse en un final de Libertadores después de 48 años. Foto: Conmebol

Palmeiras y Estudiantes vuelven a enfrentarse en un final de Libertadores después de 48 años. Foto: Conmebol

Palmeiras y Estudiantes de La Plata prometen regalarnos un partidazo en la gran final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino buscará cortar la hegemonía de los clubes brasileños, que llevan 7 títulos consecutivos en el certamen.

La última vez que un equipo no brasileño se consagró campeón de América fue el año 2018: el River Plate de Marcelo Gallardo se impuso 3-1 ante Boca Juniors en la recordada final que se jugó en Madrid.

¿Cuándo juega Palmeiras vs Estudiantes?

El partido entre Palmeiras vs Estudiantes por la gran final de la Copa Libertadores 2026 se disputará el sábado 28 de noviembre. El mítico Centenario, ubicado en la ciudad de Montevideo (Uruguay), será escenario del cruce.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes la final de Copa Libertadores?

En territorio peruano, el choque entre el Pincha y el Verdão se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el partido Palmeiras vs Estudiantes?

La transmisión por TV del juego entre argentinos y brasileños estará a cargo de la señal de ESPN y Disney+ para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes online?

Aparte de la plataforma Disney+, también podrás seguir el Palmeiras vs Estudiantes online y gratis a través de la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Cuántas veces han ganado la Copa Libertadores Palmeiras y Estudiantes?

Estudiantes de La Plata cuenta con cuatro trofeos de la Copa Libertadores en su palmarés. Su última consagración fue en el año 2009. Por su parte, Palmeiras registra tres títulos (1999, 2020 y 2021).