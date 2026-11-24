Entradas Sport Huancayo vs Universitario: precio y dónde comprar para la semifinal de ida de Liga 1 2026 Sport Huancayo recibirá a Universitario este domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. La venta de boletos comenzará este miércoles y tendrá un único precio.

Los hinchas de Sport Huancayo y Universitario de Deportes ya pueden conocer cuánto deberán pagar para asistir a la primera semifinal de la Liga 1 2026. El cuadro huancaíno anunció que las entradas para el encuentro frente a los cremas tendrán un precio único de S/ 150. La venta comenzará este miércoles 25 de noviembre y se realizará exclusivamente de manera presencial en la ciudad de Huancayo.

El compromiso se disputará en el estadio IPD de Huancayo, donde el conjunto dirigido por Richard Pellejero buscará aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de visitar Lima. Por su parte, el equipo merengue intentará conseguir un resultado favorable que le permita definir la clasificación a la final ante su propia hinchada.

¿Cuánto cuestan las entradas para Sport Huancayo vs Universitario?

Sport Huancayo estableció una tarifa única de S/ 150 para las localidades de la semifinal de ida contra Universitario. A diferencia de otros encuentros, no habrá precios diferenciados por sectores, debido a que únicamente se habilitará la tribuna Occidente del estadio IPD de Huancayo.

Asimismo, el club informó que los niños de hasta cinco años podrán ingresar gratuitamente, siempre que estén acompañados por un adulto y presenten sus respectivos documentos de identidad (DNI).

La tribuna habilitada cuenta con un aforo de 7.860 espectadores. Aunque el recinto deportivo tiene capacidad para recibir a 20.000 personas, las medidas de seguridad determinaron que solo se utilice este sector para el compromiso.

¿Dónde comprar las entradas para Sport Huancayo vs Universitario?

Los aficionados que quieran asistir a la primera semifinal deberán adquirir sus boletos de manera presencial en Huancayo. El club habilitó como único punto de venta las Tiendas Manchete, ubicadas en el jirón Loreto 839.

La comercialización comenzará este miércoles 25 de noviembre. El horario de atención anunciado es de 8.00 a. m. a las 6.00 p. m.

De esta manera, los seguidores de Universitario que tengan previsto viajar a la ciudad incontrastable también deberán tomar en cuenta que no se ha anunciado un canal de venta virtual para este compromiso.

¿Cuándo juegan Sport Huancayo vs Universitario por la semifinal de ida?

El primer enfrentamiento entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará este domingo 29 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo, por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2026.

La serie se definirá en dos encuentros. Después del compromiso en Junín, ambos equipos volverán a enfrentarse el viernes 4 de diciembre en el estadio Monumental de Ate, donde Universitario será local.

El ganador de esta llave obtendrá el pase a la final del campeonato nacional, instancia en la que Alianza Lima espera a su próximo rival.