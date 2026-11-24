Real Madrid - Alavés: fecha, hora y canal del partido por la fecha 14 de LaLiga de España Los equipos de Real Madrid y Alavés se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu en uno de los duelos más llamativos de la jornada en LaLiga española.

Real Madrid va por el liderato de LaLiga de España. El cuadro dirigido por José Mourinho recibirá a Alavés en el estadio Santiago Bernabéu en busca de un nuevo triunfo en el campeonato. La ‘Casa Blanca’ llega a este partido tras vencer por 2-1 a Celta de Vigo.

Por el lado de Alavés, ganó de local 3-1 a Deportivo de A Coruña en su último duelo por la liga española. Ahora, buscará un triunfo para seguir escalando posiciones. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Real Madrid ganó en todas las ocasiones.

¿Cuándo juega Real Madrid - Alavés?

Ambos equipos se enfrentarán el sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid - Alavés?

El encuentro inicia a las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid - Alavés?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Real Madrid y Alavés por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Real Madrid - Alavés

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Real Madrid sobre Alavés.