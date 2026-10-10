Vóley Perú vs Brasil EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Perú y Brasil juegan en Maracaibo por el pase a la final. Foto: composición LR/FPV/CBV

Perú y Brasil juegan en Maracaibo por el pase a la final. Foto: composición LR/FPV/CBV

¿Qué canal transmite el Perú vs Brasil EN VIVO HOY? | Ambos equipos se enfrentan en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), por las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub-19. La transmisión del clásico estará a cargo del canal de YouTube Vóley Zone TV; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la cobertura online gratis que ofrece La República.

Las dirigidas por Martín Escudero llegan invictas a este compromiso; por su parte, las brasileñas quedaron en el segundo lugar del grupo B. El vencedor de este duelo clasificará de manera directa al Mundial 2027.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil HOY por el Sudamericano de Vóley Sub 19?

En territorio nacional, el partido Perú vs Brasil por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub-19 se jugará desde las 5.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 4.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 8)

¿Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano de Vóley?

La transmisión del Perú vs Brasil vóley se podrá ver a través del canal de YouTube Vóley Zone TV, que cuenta con los derechos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub-19.

¿Cómo ver Perú vs Brasil vóley ONLINE?

En caso no puedas acceder a Voley Zone, puedes seguir el Perú vs Brasil vóley online gratis en la cobertura que tiene preparada La República Deportes con todas las incidencias y el punto a punto de este partidazo.

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

Perú 3-1 Chile (26-24, 25-12, 21-25, 25-19)

Venezuela 1-3 Perú (25-19, 17-25, 25-23, 25-17)

Perú 3-0 Uruguay (25-23, 25-18, 25-11)

Semifinales del Sudamericano de Vóley Sub-19

Los partidos de las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub-19 se jugarán hoy, sábado 10 de octubre.