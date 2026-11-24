Pablo Guede fue operado de emergencia: Alianza Lima informó que el entrenador argentino se perderá los próximos entrenamientos Alianza Lima informó que Pablo Guede fue operado con éxito por una apendicitis aguda y que iniciará su recuperación antes de volver a entrenar pronto.

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica luego del partido ante FC Cajamarca, correspondiente a la decimoséptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El técnico argentino fue sometido a una intervención quirúrgica debido a un cuadro de apendicitis aguda, según informó el club blanquiazul a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la institución victoriana, la cirugía del técnico argentino se desarrolló de manera satisfactoria. "La operación se realizó con total éxito y el entrenador se encuentra estable, evolucionando favorablemente bajo la supervisión constante del cuerpo médico de la clínica y de nuestra institución", precisó Alianza Lima en su comunicado.

Comunicado Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, fue operado de emergencia

El club blanquiazul señaló que Pablo Guede comenzará inmediatamente su proceso de recuperación y que, de acuerdo con las indicaciones médicas, se espera que el estratega pueda reincorporarse a los entrenamientos del primer equipo durante los próximos días.

Tengamos en cuenta que su ausencia no modificará la planificación deportiva del conjunto íntimo. Alianza Lima confirmó que, mientras el argentino se encuentre en recuperación, las sesiones de trabajo estarán bajo la responsabilidad de su comando técnico, que continuará desarrollando las actividades establecidas.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego de haber accedido a las finales de la Liga 1 2026, Alianza Lima deberá esperar al rival que enfrentará en dicha instancia. Las fechas de esta etapa están programadas para el próximo 8 y 13 de diciembre, donde esperará al ganador de la llave entre Sport Huancayo y Universitario. Se espera que los blanquiazules puedan tener duelos amistosos previos a la definición por el título.