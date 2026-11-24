Alejandro Schneider advirtió sobre la exigencia que tendrá Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley: "Tenemos que estar a la altura" El técnico argentino se refirió a la preparación de Alianza Lima de cara al Mundial de Clubes 2026, donde buscará competir ante importantes equipos internacionales.

Alianza Lima se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su temporada: el Mundial de Clubes de Vóley 2026. A pocas semanas de su participación, el entrenador argentino Alejandro Schneider habló en 'Dosis de Vóley' y analizó el presente del equipo blanquiazul, dejando en claro la exigencia que representará competir frente a los mejores clubes del mundo.

Alejandro Schneider señaló que el ataque es uno de los fundamentos en los que Alianza Lima deberá poner mayor atención de cara al certamen mundialista. "Vamos a seguir trabajando en eso, porque creo que es una de las cosas en las cuales podemos mejorar y también porque vamos a enfrentar rivales de mucha jerarquía. Y bueno, tenemos que estar a la altura", manifestó.

Alejandro Schneider analizó el presente de Alianza Lima a puertas del Mundial de Clubes de Vóley

El entrenador argentino resaltó el trabajo que vienen realizando sus dirigidas para llegar en buenas condiciones al torneo internacional. "Desde lo físico las chicas están bien. Por supuesto que siempre hay alguna molestia, algún dolor, que lo vamos gestionando junto con el fisio, que la verdad hace un gran trabajo. Y después, en cuanto a lo anímico, estamos bien", explicó.

Otro de los aspectos que dejó buenas sensaciones en Alejandro Schneider fue el bloqueo, que tuvo una mejor respuesta en su último encuentro por la Liga Peruana de Vóley. "En lo personal creo que es una característica del equipo que lo trabaja bien, más allá de que por ahí no hagamos tantos puntos como los que hicimos", sostuvo.

¿Cuándo jugará Alianza Lima el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima iniciará su participación en el Mundial de Clubes de Vóley desde el martes 8 de diciembre. El equipo dirigido por Alejandro Schneider integrará el Grupo A junto a Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil (con quien tendrá su debut), NEC Red Rockets Kawasaki de Japón y Eczacibasi de Turquía.