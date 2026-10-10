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Real Madrid vs Villarreal EN VIVO HOY: qué canal transmite el partido de hoy por LaLiga de España 2026

VER el Real Madrid vs Villarreal en directo gratis por la octava jornada de LaLiga. Revisa las alineaciones, pronóstico y dónde ver el partido de HOY.

Real Madrid ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composicion LR/Real Madrid/Villarreal
Real Madrid ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composicion LR/Real Madrid/Villarreal
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¿Qué canal transmite Real Madrid vs Villarreal EN VIVO? | El mítico Santiago Benabéu albergará el duelo de la fecha 8 de LaLiga de España a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

La gran duda en el equipo de José Mourinho pasa por Kylian Mbappé, quien se lesionó durante la participación de Francia en la Nations League. Los merengues se ubican en la cuarta posición del campeonato y necesitan ganar con urgencia.

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¿A qué hora juega Real Madrid vs Villarreal?

El Real Madrid vs Villarreal por la octava fecha de la liga española se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Villarreal?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Villarreal estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Villarreal: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para el decisivo duelo de la temporada.

  • Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé o Carlos Espí.
  • Villarreal: Péter Gulácsi, Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Nicolas Pépé, Nathan Saliba, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Ayoze Pérez.

¿Cómo ver Real Madrid vs Villarreal online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Villarreal por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

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Pronóstico de Real Madrid vs Villarreal

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,36), empate (5,25), gana Villarreal (7,30)
  • Betano: gana Real Madrid (1,40), empate (5,50), gana Villarreal (6,50)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,36), empate (5,75), gana Villarreal (7,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,40), empate (5,85), gana Villarreal (7,70)
  • Caliente: gana Real Madrid (1,37), empate (6,40), gana Villarreal (6,60)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,36), empate (5,75), gana Villarreal (7,00).

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