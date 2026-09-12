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Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por LaLiga de España

El equipo de Kylian Mbappé y compañía necesita un triunfo para no perderle el paso a Barcelona. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Rayo Vallecano en directo.

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Real Madrid/Rayo Vallecano
Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Real Madrid/Rayo Vallecano
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VER Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO HOY por la fecha 5 de la Liga de España | El partido se jugará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN 4; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de tropezar en su visita a Betis, los dirigidos por José Mourinho necesitan un triunfo para evitar que Barcelona amplíe su ventaja en la tabla de posiciones.

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¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

El Real Madrid vs Rayo Vallecano por la quinta fecha de la liga española se jugará desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Rayo Vallecano estará a cargo de la señal de ESPN 4. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: alineaciones posibles

Así formarían ambos equipos para el tercer encuentro oficial de los merengues en la temporada.

  • Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Mbappé y Vinicius.
  • Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Valentín, Bouare; Pedro Díaz, Unai López; Álvaro García y Camello.

¿Cómo ver Real Madrid vs Rayo Vallecano online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Rayo Vallecano por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Rayo Vallecano

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.

  • Betsson: gana Real Madrid (1,11), empate (8,40), gana Rayo Vallecano (24,00)
  • Betano: gana Real Madrid (1,13), empate (9,75), gana Rayo Vallecano (29,00)
  • Bet365: gana Real Madrid (1,11), empate (9,50), gana Rayo Vallecano (19,00)
  • 1XBet: gana Real Madrid (1,15), empate (9,85), gana Rayo Vallecano (23,00)
  • Caliente: gana Real Madrid (1,12), empate (9,60), gana Rayo Vallecano (22,00)
  • Doradobet: gana Real Madrid (1,12), empate (9,00), gana Rayo Vallecano (20,00).


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