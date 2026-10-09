Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub-19: resultados y partidos de Perú en el torneo
La selección peruana registra un arranque perfecto en el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026. Revisa cómo va la tabla de posiciones y su posible rival en semifinales.
La selección peruana va por el primer lugar del grupo. Luego de imponerse 3-1 ante el anfitrión Venezuela, las dirigidas por Martín Escudero aseguraron su presencia en las semifinales y mantienen intactas sus chances de alcanzar uno de los boletos para el próximo Mundial de la categoría.
Las Matadorcitas cerrarán la fase de grupos frente a su similar de Uruguay. Hasta el momento, Perú, Argentina y Brasil aseguraron su presencia entre los cuatro mejores de la competición.
Tabla Sudamericano de Vóley Sub-19: ¿en qué posición va Perú?
La selección de Perú ocupa el primer lugar del grupo A. Por su parte, Argentina y Brasil lucharán por la cima del grupo B. Los dos primeros de cada zona clasifican a semifinales.
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|Grupo A
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|Perú*
|2
|2
|0
|6:2
|6
|Venezuela*
|2
|1
|1
|4:3
|3
|Chile
|2
|1
|1
|4:3
|3
|Uruguay
|2
|0
|2
|0:6
|0
|Grupo B
|PJ
|PG
|PP
|SG:SP
|Puntos
|Argentina*
|2
|2
|0
|6:0
|6
|Brasil*
|2
|2
|0
|6:1
|6
|Bolivia
|2
|0
|2
|1:6
|0
|Ecuador
|2
|0
|2
|0:6
|0
Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub-19
Los partidos de la tercera jornada se disputaron hoy, viernes 9 de octubre, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.
- Bolivia vs Ecuador | 1.00 p. m. | Grupo B
- Perú vs Uruguay | 3.00 p. m. | Grupo A
- Brasil vs Argentina | 5.00 p. m. | Grupo B
- Venezuela vs Chile | 7.00 p. m. | Grupo A
Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19
La selección peruana registra dos victorias consecutivas.
- Perú vs Chile 3-1 (26-24, 25-12, 21-25, 25-19) | Fecha 1
- Perú vs Venezuela 3-1 (25-19, 17-25, 25-23 y 25-17) | Fecha 2
¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026?
La transmisión de los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19 está a cargo del canal de YouTube Voley Zone TV. Asimismo, puedes seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.