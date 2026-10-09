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Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub-19: resultados y partidos de Perú en el torneo

La selección peruana registra un arranque perfecto en el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026. Revisa cómo va la tabla de posiciones y su posible rival en semifinales.

La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano. Foto: FPV
La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano. Foto: FPV
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La selección peruana va por el primer lugar del grupo. Luego de imponerse 3-1 ante el anfitrión Venezuela, las dirigidas por Martín Escudero aseguraron su presencia en las semifinales y mantienen intactas sus chances de alcanzar uno de los boletos para el próximo Mundial de la categoría.

Las Matadorcitas cerrarán la fase de grupos frente a su similar de Uruguay. Hasta el momento, Perú, Argentina y Brasil aseguraron su presencia entre los cuatro mejores de la competición.

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Tabla Sudamericano de Vóley Sub-19: ¿en qué posición va Perú?

La selección de Perú ocupa el primer lugar del grupo A. Por su parte, Argentina y Brasil lucharán por la cima del grupo B. Los dos primeros de cada zona clasifican a semifinales.

Grupo APJPGPPSG:SPPuntos
Perú*2206:26
Venezuela*2114:33
Chile2114:33
Uruguay2020:60
Grupo BPJPGPPSG:SPPuntos
Argentina*2206:06
Brasil*2206:16
Bolivia2021:60
Ecuador2020:60

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub-19

Los partidos de la tercera jornada se disputaron hoy, viernes 9 de octubre, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

  • Bolivia vs Ecuador | 1.00 p. m. | Grupo B
  • Perú vs Uruguay | 3.00 p. m. | Grupo A
  • Brasil vs Argentina | 5.00 p. m. | Grupo B
  • Venezuela vs Chile | 7.00 p. m. | Grupo A
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Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

La selección peruana registra dos victorias consecutivas.

  • Perú vs Chile 3-1 (26-24, 25-12, 21-25, 25-19) | Fecha 1
  • Perú vs Venezuela 3-1 (25-19, 17-25, 25-23 y 25-17) | Fecha 2

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026?

La transmisión de los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19 está a cargo del canal de YouTube Voley Zone TV. Asimismo, puedes seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

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