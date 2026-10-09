Tabla de posiciones del Sudamericano de Vóley Sub-19: resultados y partidos de Perú en el torneo

La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano. Foto: FPV

La selección peruana de vóley sub-19 solo perdió 2 sets en lo que va del Sudamericano. Foto: FPV

La selección peruana va por el primer lugar del grupo. Luego de imponerse 3-1 ante el anfitrión Venezuela, las dirigidas por Martín Escudero aseguraron su presencia en las semifinales y mantienen intactas sus chances de alcanzar uno de los boletos para el próximo Mundial de la categoría.

Las Matadorcitas cerrarán la fase de grupos frente a su similar de Uruguay. Hasta el momento, Perú, Argentina y Brasil aseguraron su presencia entre los cuatro mejores de la competición.

Tabla Sudamericano de Vóley Sub-19: ¿en qué posición va Perú?

La selección de Perú ocupa el primer lugar del grupo A. Por su parte, Argentina y Brasil lucharán por la cima del grupo B. Los dos primeros de cada zona clasifican a semifinales.

Grupo A PJ PG PP SG:SP Puntos Perú* 2 2 0 6:2 6 Venezuela* 2 1 1 4:3 3 Chile 2 1 1 4:3 3 Uruguay 2 0 2 0:6 0

Grupo B PJ PG PP SG:SP Puntos Argentina* 2 2 0 6:0 6 Brasil* 2 2 0 6:1 6 Bolivia 2 0 2 1:6 0 Ecuador 2 0 2 0:6 0

Programación de la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub-19

Los partidos de la tercera jornada se disputaron hoy, viernes 9 de octubre, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Bolivia vs Ecuador | 1.00 p. m. | Grupo B

1.00 p. m. | Grupo B Perú vs Uruguay | 3.00 p. m. | Grupo A

3.00 p. m. | Grupo A Brasil vs Argentina | 5.00 p. m. | Grupo B

5.00 p. m. | Grupo B Venezuela vs Chile | 7.00 p. m. | Grupo A

Resultados de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19

La selección peruana registra dos victorias consecutivas.

Perú vs Chile 3-1 ( 26-24, 25-12, 21-25, 25-19 ) | Fecha 1

) | Fecha 1 Perú vs Venezuela 3-1 ( 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17 ) | Fecha 2

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub-19 2026?

La transmisión de los partidos de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub-19 está a cargo del canal de YouTube Voley Zone TV. Asimismo, puedes seguir el punto a punto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.