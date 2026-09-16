Atlético Madrid vs Real Madrid: fecha, hora y canal confirmado del derbi por LaLiga de España 2026
El equipo de José Mourinho necesita ganar para que Barcelona no siga ampliando su ventaja en LaLiga. Revisa todo sobre el partido entre Atlético Madrid vs Real Madrid.
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Real Madrid se alista para afrontar una nueva edición del derbi madrileño. Los dirigidos por José Mourinho, que no terminan de convencer con su juego pese a sus buenos resultados, visitarán a Atlético Madrid en un partido clave por la lucha de LaLiga de España.
Los dirigidos por Diego Simeone necesitan un triunfo para meterse en la discusión por el título. Por su parte, el equipo de Kylian Mbappé y compañía no puede permitirse tropezar y busca evitar que Barcelona amplíe su ventaja.
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¿Cuándo juega Atlético Madrid vs Real Madrid por LaLiga?
El derbi Atlético de Madrid vs Real Madrid se jugará este domingo 20 de setiembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Real Madrid?
En territorio peruano, el cruce entre merengues y colchoneros se podrá seguir desde las 9.15 a. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 8.15 a. m.
- Colombia, Ecuador: 9.15 a. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.15 a. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 10.15 a. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 11.15 a. m.
- España: 4.15 p. m.
¿Dónde ver Atlético Madrid ante Real Madrid?
La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.
- Sudamérica: ESPN
- Centroamérica y México: Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+
- España: Movistar+.
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Historial reciente de Atlético Madrid - Real Madrid
Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras tanto por la Supercopa de España como por LaLiga y Champions League.
- Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid | 22.03.26
- Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid | 8.01.26
- Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid | 27.09.25
- Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid | 12.03.25
- Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid | 4.03.25