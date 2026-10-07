Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano habrían sido estafados con diplomas falsos por US$20.000.

Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano habrían sido estafados con diplomas falsos por US$20.000. Composición LR

Paolo Guerrero figura entre los futbolistas mencionados en una investigación periodística sobre un presunto esquema de diplomas y licencias de entrenador que no tendrían validez oficial. El delantero peruano aparece junto a reconocidas figuras del fútbol sudamericano cuyos nombres fueron vinculados a gestiones realizadas por el exfutbolista argentino y exasistente de Diego Maradona, Alejandro Mancuso.

De acuerdo con la investigación publicada por UOL, Mancuso habría ofrecido una vía acelerada para obtener las licencias C, B, A y PRO de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), por un monto que llegaba a unos US$20.000. El supuesto procedimiento permitía obtener las cuatro certificaciones, además del carnet y el diploma, en un plazo muy inferior al de la formación regular.

Paolo Guerrero figura entre los futbolistas mencionados en la investigación

El nombre del exdelantero de la Selección Peruana aparece entre los seis futbolistas cuyas licencias fueron objeto de una investigación policial en Argentina en 2025. En el mismo grupo figuran Diego Lugano, Felipe Melo, Dejan Petkovic, Roberto Assis y Roberto Carlos. Según UOL, Mancuso mencionó a estos jugadores en audios como supuestos clientes.

En uno de los audios difundidos por el medio brasileño, Mancuso explicó la diferencia entre el proceso convencional y el denominado “curso urgente”. “Tenemos curso normal, que demora casi tres años. Y tenemos curso urgente, con cuatro licencias, carnet y diploma, en una semana o diez días como máximo”, se escucha en el material atribuido al exfutbolista.

En otra conversación, también atribuida a Mancuso, se escucha: “Son tipos que han jugado al fútbol toda la vida, ¿necesitan tres años de curso online?”. La investigación sostiene que estas conversaciones formaban parte de la oferta de un procedimiento acelerado para obtener las certificaciones.

En el caso de Guerrero, la investigación no establece que el delantero peruano conociera una eventual irregularidad en los documentos. Según UOL, informó que intentó contactarlo para obtener su versión, pero no logró localizarlo.

Alejandro Mancuso y las licencias de entrenador

Según la investigación, el supuesto trámite ofrecido por Mancuso tenía un costo de aproximadamente US$20.000 e incluía las licencias C, B, A y PRO. La modalidad permitiría completar el proceso en alrededor de una semana o diez días, frente a los casi tres años mencionados por el propio argentino para el curso regular.

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino negó que Mancuso tuviera autorización para actuar en su nombre y sostuvo que cualquier gestión, cobro o documentación realizada por él invocando a la institución era ajena a la organización.

Mancuso, por su parte, negó haber vendido licencias falsas. Según declaraciones recogidas por UOL, sostuvo que los futbolistas lo contactaban para consultar cómo obtener las certificaciones y que él se limitaba a facilitar contactos. La investigación policial realizada en Argentina en 2025 fue posteriormente archivada por falta de pruebas.