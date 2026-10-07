Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano habrían sido estafados con diplomas falsos por US$20.000

El delantero peruano aparece entre los futbolistas mencionados en una investigación sobre presuntas licencias irregulares para ejercer como director técnico.

Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano habrían sido estafados con diplomas falsos por US$20.000.
Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano habrían sido estafados con diplomas falsos por US$20.000.Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Paolo Guerrero figura entre los futbolistas mencionados en una investigación periodística sobre un presunto esquema de diplomas y licencias de entrenador que no tendrían validez oficial. El delantero peruano aparece junto a reconocidas figuras del fútbol sudamericano cuyos nombres fueron vinculados a gestiones realizadas por el exfutbolista argentino y exasistente de Diego Maradona, Alejandro Mancuso.

De acuerdo con la investigación publicada por UOL, Mancuso habría ofrecido una vía acelerada para obtener las licencias C, B, A y PRO de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), por un monto que llegaba a unos US$20.000. El supuesto procedimiento permitía obtener las cuatro certificaciones, además del carnet y el diploma, en un plazo muy inferior al de la formación regular.

Puedes ver

Mano Menezes plantea un giro en la elección de rivales tras últimos resultados de la selección peruana: “Es importante empezar a ganar”

lr.pe

Paolo Guerrero figura entre los futbolistas mencionados en la investigación

El nombre del exdelantero de la Selección Peruana aparece entre los seis futbolistas cuyas licencias fueron objeto de una investigación policial en Argentina en 2025. En el mismo grupo figuran Diego Lugano, Felipe Melo, Dejan Petkovic, Roberto Assis y Roberto Carlos. Según UOL, Mancuso mencionó a estos jugadores en audios como supuestos clientes.

En uno de los audios difundidos por el medio brasileño, Mancuso explicó la diferencia entre el proceso convencional y el denominado “curso urgente”. “Tenemos curso normal, que demora casi tres años. Y tenemos curso urgente, con cuatro licencias, carnet y diploma, en una semana o diez días como máximo”, se escucha en el material atribuido al exfutbolista.

Puedes ver

Perú debuta con un triunfo: venció 3-1 a Chile y sumó su primera victoria en el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

lr.pe

En otra conversación, también atribuida a Mancuso, se escucha: “Son tipos que han jugado al fútbol toda la vida, ¿necesitan tres años de curso online?”. La investigación sostiene que estas conversaciones formaban parte de la oferta de un procedimiento acelerado para obtener las certificaciones.

En el caso de Guerrero, la investigación no establece que el delantero peruano conociera una eventual irregularidad en los documentos. Según UOL, informó que intentó contactarlo para obtener su versión, pero no logró localizarlo.

Alejandro Mancuso y las licencias de entrenador

Según la investigación, el supuesto trámite ofrecido por Mancuso tenía un costo de aproximadamente US$20.000 e incluía las licencias C, B, A y PRO. La modalidad permitiría completar el proceso en alrededor de una semana o diez días, frente a los casi tres años mencionados por el propio argentino para el curso regular.

La Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino negó que Mancuso tuviera autorización para actuar en su nombre y sostuvo que cualquier gestión, cobro o documentación realizada por él invocando a la institución era ajena a la organización.

Mancuso, por su parte, negó haber vendido licencias falsas. Según declaraciones recogidas por UOL, sostuvo que los futbolistas lo contactaban para consultar cómo obtener las certificaciones y que él se limitaba a facilitar contactos. La investigación policial realizada en Argentina en 2025 fue posteriormente archivada por falta de pruebas.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lo usaban como tope de puerta pensando que era una piedra cualquiera, pero en realidad se trataba de un trozo de ámbar valorado en casi US$1 millón

Este país de América Latina vence la guerra de la palta: ya domina en Europa y empieza a ganar terreno frente a México en EE. UU.

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados

Deportes

Perú debuta con un triunfo: venció 3-1 a Chile y sumó su primera victoria en el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Lionel Messi cerró su leyenda con la Selección de Argentina y publicó una emotiva carta en sus redes sociales

Mano Menezes plantea un giro en la elección de rivales tras últimos resultados de la selección peruana: “Es importante empezar a ganar”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados

Gobernador regional de Cusco denuncia a Rafael Santos por expresiones racistas

Luis Galarreta y ministros presionan para que Senado aumente facultades delegadas al Gobierno de Keiko Fujimori