LaLiga acompaña modernización del mítico Estadio Atanasio Girardot en Colombia: ¿pasará lo mismo en Perú?

LaLiga y la Alcaldía de Medellín hicieron oficial un convenio estratégico mediante el cual la organización del fútbol español brindará acompañamiento técnico y compartirá su experiencia global en el desarrollo, rediseño y modernización de recintos deportivos de alto rendimiento. El foco principal de esta cooperación interinstitucional estará puesto sobre el plan integral de renovación del Estadio Atanasio Girardot.

El plan estipula una consultoría especializada orientada a optimizar las áreas tecnológicas y logísticas del complejo. El propósito fundamental consiste en dotar a la capital antioqueña de un escenario vanguardista, eficiente y seguro que responda a las expectativas del público local. Las adaptaciones pactadas abarcan mejoras sustanciales en infraestructura digital, conectividad, sistemas de seguridad, producción televisiva, iluminación especializada, sonido y pantallas de última generación.

La formalización de esta alianza se consolidó en una rueda de prensa que contó con la intervención directa del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del director general de LaLiga para Sudamérica, Marc Tarradas. El burgomaestre indicó: "es un modelo que hoy le servirá a Medellín, pero lo ponemos al servicio de cualquier ciudad de Colombia".

“LaLiga cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo y modernización de infraestructuras deportivas, nuestro objetivo es aportar este conocimiento con una visión integral que combine tecnología, seguridad, operación y experiencia de aficionado, adaptando las soluciones y aprendizajes adquiridos en otros grandes estadios a las necesidades específicas de la ciudad”, explicó el representante del torneo español.

La presentación del proyecto culmina una semana de trabajo en Medellín en la que el equipo de LaLiga mantuvo encuentros con diferentes organismos vinculados al proyecto y al desarrollo de las infraestructuras de la ciudad, entre ellos la ESU, la EDU, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas (APP) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

LaLiga podría replicar el proyecto en Perú

La renovación del Atanasio Girardot se beneficia de la experiencia del equipo de Infraestructuras de LaLiga, un área que ha liderado las reformas y construcciones de los estadios más importantes de España. Su participación asegura que se cuente con los más altos estándares técnicos y las mejores prácticas en la modernización de grandes escenarios deportivos.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de LaLiga con el desarrollo del fútbol en Colombia y con el impulso de infraestructuras que acompañen el crecimiento y la profesionalización del deporte en el país. Según pudo conocer La República, este modelo podría replicarse en territorio peruano.