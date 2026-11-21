Sport Huancayo vs Universitario: hora y canal del partido por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El partido por la última jornada del Torneo Clausura entre los equipos de Sport Huancayo y Universitario se llevará a cabo en el estadio IPD Huancayo.
Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO juegan HOY domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Liga 1. El partido se llevará a cabo en el estadio IPD Huancayo, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de la victoria por 2-1 ante Cienciano en Cusco, el cuadro huancaíno recibirá a Universitario en busca de un triunfo que lo lleve a ganar el Torneo Clausura. Por el lado del conjunto crema, sabe que depende de otros resultados para llevarse el título, pero también está en la obligación de ganar para mantener vivas sus chances.
Horarios por país del partido Sport Huancayo vs Universitario
El duelo entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Canal para ver Sport Huancayo vs Universitario
El partido entre Sport Huancayo y Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Sport Huancayo vs Universitario
Sport Huancayo y Universitario se enfrentarán en el estadio IPD de Huancayo. Este recinto tiene capacidad para albergar a 20.000 espectadores.
Alineaciones Sport Huancayo vs Universitario: posibles formaciones
- Sport Huancayo: Zamudio; Falconí, Gaona, Valoyes, Ángeles; Carabaño, Salcedo; Magallanes, Sanguinetti, Luján y Porozo.
- Universitario: Vargas; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Concha, Fértoli, Flores, Inga; Rivera y Valera.
Pronóstico de Sport Huancayo vs Universitario
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sport Huancayo sobre Universitario.
- Betsson: gana Sport Huancayo (1,96), empate (4,65), gana Universitario (3,50)
- Betano: gana Sport Huancayo (1,95), empate (3,90), gana Universitario (3,45)
- Caliente: gana Sport Huancayo (1,97), empate (3,80), gana Universitario (3,60)
- Bet365: gana Sport Huancayo (2,00), empate (3,60), gana Universitario (3,20)
- 1XBet: gana Sport Huancayo (2,03), empate (3,58), gana Universitario (3,26)
- Doradobet: gana Sport Huancayo (1,95), empate (3,80), gana Universitario (3,40).
Últimos partidos de Sport Huancayo
- Cienciano 1-2 Sport Huancayo | 7.11.26
- Sport Huancayo 2-0 Melgar | 2.11.26
- Jun Pablo II 2-0 Sport Huancayo | 27.10.26
- Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético | 24.10.26
- Sport Huancayo 2-1 Cusco FC | 16.10.26
Últimos partidos de Universitario
- Universitario 2-2 CD Moquegua | 8.11.26
- Universitario 2-2 Sport Boys | 4.11.26
- Atlético Grau 1-3 Universitario | 1.11.26
- Universitario 3-0 Juan Pablo II | 24.10.26
- Alianza Atlético 1-4 Universitario | 18.10.26