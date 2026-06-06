Partidos de hoy, sábado 6 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previos al inicio del Mundial 2026. Messi y Cristiano verán acción.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 6 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Las selecciones de Argentina y Brasil verán acción antes de empezar su camino en el Mundial 2026. Por su parte, Cristiano Ronaldo se enfrentará a Chile.
Amistosos internacionales FIFA HOY
- Bélgica vs Túnez
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Portugal vs Chile
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Estados Unidos vs Alemania
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: Disney Plus, Claro TV
- Panamá vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: RPC TV
- Bolivia vs Escocia
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Unitel TV
- Inglaterra vs Nueva Zelanda
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Brasil vs Egipto
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
- Venezuela vs Turquía
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Disney Plus, Zapping
- Argentina vs Honduras
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TyC Sports, TV Pública