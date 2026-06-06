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Deportes

Partidos de hoy, sábado 6 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los amistosos internacionales previos al inicio del Mundial 2026. Messi y Cristiano verán acción.

Programación de los partidos de hoy, sábado 6 de junio. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy, sábado 6 de junio. Foto: composición LR/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 6 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con los amistosos internacionales de fecha FIFA por las señales de canales como ESPN, TyC Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Las selecciones de Argentina y Brasil verán acción antes de empezar su camino en el Mundial 2026. Por su parte, Cristiano Ronaldo se enfrentará a Chile.

PUEDES VER: Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

lr.pe

Amistosos internacionales FIFA HOY

  • Bélgica vs Túnez
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Portugal vs Chile
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Estados Unidos vs Alemania
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus, Claro TV
  • Panamá vs Bosnia y Herzegovina
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: RPC TV
  • Bolivia vs Escocia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Unitel TV
  • Inglaterra vs Nueva Zelanda
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Brasil vs Egipto
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus
  • Venezuela vs Turquía
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus, Zapping
  • Argentina vs Honduras
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports, TV Pública
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