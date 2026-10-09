Universitario vs Sancor Seguros Volei EN VIVO: hora y canal del partido de presentación por la Noche de Las Pumas 2026

Universitario se presenta ante su hincha en la Noche de Las Pumas. Foto: Universitario/Sancor Seguros Volei/composición LR

Universitario se presenta ante su hincha en la Noche de Las Pumas. Foto: Universitario/Sancor Seguros Volei/composición LR

Universitario vs Sancor Seguros Volei EN VIVO juegan HOY viernes 9 de octubre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por la Noche de Las Pumas. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes y contará con transmisión a cargo del canal TV Perú. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de su participación en la Copa Brasilia, Universitario hará la presentación oficial de su plantel de vóley para esta temporada y continuará con su preparación para lo que será el inicio de la Liga Peruana de Vóley. Por su parte, Sancor Seguros Volei buscará un triunfo, también con miras a su participación en el campeonato brasileño.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sancor Seguros Volei por la Noche de Las Pumas?

En territorio nacional, el partido Universitario vs Sancor Seguros Volei por la presentación de la Noche de Las Pumas se jugará desde las 8.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 7.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (sábado 10/10)

¿Dónde ver Universitario vs Sancor Seguros Volei por la Noche de Las Pumas?

El enfrentamiento entre ambos equipos será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de TV Perú (Canal 7 y 707 en HD).

¿Cómo ver Universitario vs Sancor Seguros Volei ONLINE?

Si deseas ver el partido Universitario vs Sancor Seguros Volei online gratis por internet, ingresa a la web oficial de TV Perú. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.