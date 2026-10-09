Perú vs Uruguay EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley sub 19 2026

Perú vs Uruguay EN VIVO juegan HOY viernes 9 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Sudamericano de Vóley sub 19. El partido se llevará a cabo en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo y contará con transmisión por TV a cargo del canal YouTube Voley Zone. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del partido ante Venezuela, la selección peruana afrontará su siguiente reto en el campeonato ante su similar de Uruguay. El conjunto oriental llega a este enfrentamiento tras afrontar su duelo contra Chile en uno de los últimos partidos de la segunda jornada.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por el Sudamericano de Vóley Sub 19?

En territorio nacional, el duelo Perú vs Uruguay por el Sudamericano de Vóley Sub 19 se jugará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por el Sudamericano de Vóley Sub 19?

Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

Las 'Matadorcitas' buscan quedar entre los dos primeros lugares para avanzar a semifinales del torneo y mantener la ilusión de clasificar al Mundial de la categoría.

Venezuela

Chile

Perú

Uruguay

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

Perú 3-1 Chile | Finalizado

| Finalizado Venezuela vs Perú | Finalizado

Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19