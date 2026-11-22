Fichajes Sporting Cristal 2027: salidas y renovaciones tras el final de la Liga 1 Sporting Cristal empieza a definir el plantel con el que disputará la Liga 1 y la Copa Sudamericana en 2027. Los rimenses cierran la temporada 2026 en la quinta posición y tras conquistar la Copa de la Liga.

El cierre de la temporada 2026 dejó un sabor agridulce en el Rímac. A pesar de cumplir con su obligación al golear 4-1 a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo por la última fecha del Torneo Clausura, Sporting Cristal se quedó sin opciones de conquistar el certamen corto ni de acceder a los playoffs por el campeonato nacional, debido a la victoria paralela de Sport Huancayo sobre Universitario. Tras un año de inestabilidad en el banquillo —que incluyó los pasos de Paulo Autuori y Zé Ricardo antes de la llegada de Roberto Mosquera en junio—, el cuadro celeste tuvo que conformarse con asegurar el último cupo peruano a la Copa Sudamericana 2027, quedando fuera de la Copa Libertadores.

De cara a la reestructuración para el 2027, la directiva rimense afronta una renovación profunda de su plantilla, ya que un grupo numeroso de futbolistas finaliza su vínculo contractual el 31 de diciembre de 2026. Entre los nombres más pesados que culminan contrato figuran referentes y piezas habituales como el capitán Irven Ávila, Hernán Barcos, Christofer Gonzales, Renato Solís, Leandro Sosa, Luis Iberico, Cristian Benavente e Ian Wisdom, además de los extranjeros Gabriel Santana, Cristiano da Silva y Juan Cruz González. También están Yoshimar Yotún, Santiago González y Miguel Araujo; sin embargo, la continuidad de los tres futbolistas está casi asegurada.

Martín Távara confirma su salida de Sporting Cristal

Uno de los momentos más emotivos de la jornada final en el Alberto Gallardo lo protagonizó Martín Távara, cuyo contrato también expira a finales de este año. Visiblemente conmovido y entre lágrimas tras el pitazo final ante el cuadro cusqueño, el mediocampista de 27 años confirmó ante las cámaras que su ciclo en la institución bajopontina ha llegado a su fin: "En lo personal, estoy cerrando una etapa con el club. Tuve muchas cosas buenas y siempre supe asumir cuando se presentaron las adversidades. ¿A dónde? Ya se van a enterar".

La partida de Távara marca el adiós de un futbolista formado en las divisiones menores del club que alternó picos altos de rendimiento futbolístico con momentos de cuestionamiento en La Florida. El volante cerró su participación destacando la fortaleza del equipo como local durante el segundo semestre bajo la conducción de Mosquera y agradeciendo el respaldo de la tribuna pese a no alcanzar el objetivo del Clausura, dejando abierta la expectativa sobre cuál será su próximo destino profesional en 2027.

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