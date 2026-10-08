Perú vs Venezuela EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de Sudamericano de Vóley Sub 19 2026
El partido por la segunda jornada del Sudamericano de Vóley sub 19 entre Perú y Venezuela se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.
Perú vs Venezuela EN VIVO juegan HOY jueves 8 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Sudamericano de Vóley sub 19. El partido se llevará a cabo en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo y contará con transmisión por TV a cargo del canal YouTube Voley Zone. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego del triunfo por 3-1 en su debut ante Chile, la selección peruana afrontará su segundo partido del torneo ante su similar de Venezuela, equipo que viene siendo local, considerando que el Sudamericano se está desarrollando en la ciudad de Maracaibo. El conjunto llanero llega a este enfrentamiento tras jugar contra Uruguay en el último duelo de la primera jornada.
¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley sub 19?
En territorio nacional, el duelo Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley sub 19 se jugará desde las 7.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.
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- México: 6.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (viernes 9/10)
¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley sub 19?
Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.
Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley sub-19
Las 'Matadorcitas' tienen el objetivo de quedar entre los dos primeros lugares para avanzar a semifinales del torneo y mantener la ilusión de clasificar al Mundial de la categoría.
- Venezuela
- Chile
- Perú
- Uruguay
Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley sub-19
- Perú 3-1 Chile | Finalizado
- Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
- Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.
Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19
- Nicole Ayala
- Camila Monge
- Brenda Quiroz
- Marcela Manrique
- Grace Zutta
- Tamara Galdós
- Galilea Fuentes
- Antonella Tello
- Camila Alfaro
- Kiara Lazo
- Kayra Ruiz
- Catalina Romero
- Nahir Cueva
- Vania Adrianzén