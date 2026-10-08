Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Deportes

Perú vs Venezuela EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

El partido por la segunda jornada del Sudamericano de Vóley sub 19 entre Perú y Venezuela se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

Perú y Venezuela se enfrentan en el Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FPV/FVV/composición LR
Perú y Venezuela se enfrentan en el Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FPV/FVV/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Perú vs Venezuela EN VIVO juegan HOY jueves 8 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Sudamericano de Vóley sub 19. El partido se llevará a cabo en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo y contará con transmisión por TV a cargo del canal YouTube Voley Zone. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del triunfo por 3-1 en su debut ante Chile, la selección peruana afrontará su segundo partido del torneo ante su similar de Venezuela, equipo que viene siendo local, considerando que el Sudamericano se está desarrollando en la ciudad de Maracaibo. El conjunto llanero llega a este enfrentamiento tras jugar contra Uruguay en el último duelo de la primera jornada.

Puedes ver

Mano Menezes plantea un giro en la elección de rivales tras últimos resultados de la selección peruana: “Es importante empezar a ganar”

lr.pe

¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley sub 19?

En territorio nacional, el duelo Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley sub 19 se jugará desde las 7.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (viernes 9/10)

¿Dónde ver Perú vs Venezuela por el Sudamericano de Vóley sub 19?

Los partidos de la selección peruana y demás países se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Puedes ver

Universitario - Melgar: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

lr.pe

Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley sub-19

Las 'Matadorcitas' tienen el objetivo de quedar entre los dos primeros lugares para avanzar a semifinales del torneo y mantener la ilusión de clasificar al Mundial de la categoría.

  • Venezuela
  • Chile
  • Perú
  • Uruguay

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley sub-19

  • Perú 3-1 Chile | Finalizado
  • Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
  • Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19

  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué partidos hay hoy, jueves 8 de octubre? Revisa horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Perú vs Venezuela EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 8 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Deportes

Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano habrían sido estafados con diplomas falsos por US$20.000

Perú debuta con un triunfo: venció 3-1 a Chile y sumó su primera victoria en el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026

Lionel Messi cerró su leyenda con la Selección de Argentina y publicó una emotiva carta en sus redes sociales

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados

Gobernador regional de Cusco denuncia a Rafael Santos por expresiones racistas