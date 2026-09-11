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Alianza Lima sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes. Luego de confirmarse su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, las blanquiazules sorprendieron a sus seguidores con el fichaje de la rumana Ioana Baciu, quien será la encargada de reemplazar a Maëva Orlé.

A través de sus redes sociales, la institución blanquiazul le envió un caluroso mensaje a su nueva jugadora. "Desde Rumanía, la opuesta Ioana Baciu es nuevo refuerzo de las Tricampeonas. ¡Bienvenida Ioana! ¡Vamos con todo!", mencionaron.

¿Quién es Ioana Baciu?

Ioana Baciu, voleibolista rumana de 36 años, se desempeña como atacante opuesta y cuenta con una destacada trayectoria internacional. Además de ser internacional con su selección, la jugadora realizó la mayor parte de su carrera en Europa.

Antes de firmar por Alianza Lima, Ioana Baciu jugó en el CSM Corona Brașov de Rumania y el Al-Ahly SC de Egipto. Esta será su primera experiencia en una liga sudamericana.

Trayectoria de Ioana Baciu, nuevo refuerzo de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¿En qué clubes jugó Ioana Baciu?

CSU Medicina Târgu Mureș (Rumanía) – 2006 a 2011

(Rumanía) – 2006 a 2011 Dinamo București (Rumanía) – 2011 a 2014

(Rumanía) – 2011 a 2014 CS Știința Bacău (Rumanía) – 2014 a 2016

(Rumanía) – 2014 a 2016 Ladies in Black Aachen (Alemania) – 2016 a 2017

(Alemania) – 2016 a 2017 CSM București (Rumanía) – 2017 a 2018

(Rumanía) – 2017 a 2018 CS Volei Alba-Blaj (Rumanía) – 2018 a 2021

(Rumanía) – 2018 a 2021 CS Medgidia (Rumanía) – 2021 a 2022

(Rumanía) – 2021 a 2022 Rapid București (Rumanía) – 2022 a 2024

(Rumanía) – 2022 a 2024 Al-Ahly SC (Egipto) – 2024 a 2025

(Egipto) – 2024 a 2025 CSM Corona Brașov (Rumanía) – 2025 a 2026

(Rumanía) – 2025 a 2026 Alianza Lima (Perú) – Presente (Temporada 2026/27)

¿Cuándo juega Alianza Lima el Mundial de Clubes de Vóley 2026?

Hace algunos días, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó la presencia de Alianza Lima en la próxima edición del Mundial de Clubes de Vóley 2026. Las victorianas se quedaron con el cupo adicional gracias al tercer lugar que obtuvieron en el Sudamericano de Clubes.

El certamen, que se llevará a cabo en la ciudad de São Paulo, Brasil, arrancará el 8 de diciembre y culminará el 13 del mismo mes. Al igual que la pasada edición, serán ocho los clubes participantes.