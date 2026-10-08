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Paolo Guerrero podría afrontar un juicio penal por el caso de los diplomas falsos, advierte abogado

Marco La Jara explicó las posibles consecuencias legales para Paolo Guerrero tras ser mencionado en una investigación sobre licencias irregulares.

Paolo Guerrero podría afrontar un juicio penal por el caso de los diplomas falsos. Foto: Liga 1
Paolo Guerrero podría afrontar un juicio penal por el caso de los diplomas falsos. Foto: Liga 1
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Paolo Guerrero continúa generando repercusiones luego de aparecer en una investigación sobre la presunta comercialización irregular de licencias para ejercer como entrenador. Ante esta situación, el abogado deportivo Marco La Jara, habló en Canal N sobre las posibles implicancias legales que podría afrontar el delantero.

El abogado explicó que la aparición del nombre del 'Depredador' en la investigación no significa necesariamente que haya adquirido la licencia de manera irregular, al menos no hasta demostrar lo contrario. "Si él hubiese contratado sabiendo que se iba a abreviar del tema, sí habría una responsabilidad penal", sostuvo.

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Paolo Guerrero y otras figuras del fútbol sudamericano involucrados en estafa de diplomas falsos por US$20.000

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Paolo Guerrero podría afrontar un juicio penal por el caso de los diplomas falsos

Marco La Jara indicó que un aspecto fundamental será establecer si el futbolista llegó a utilizar una eventual certificación irregular para obtener algún beneficio profesional. "Si ha cometido el error o el delito de haber contratado, no lo ha ejercido, no lo ha ejecutado y, por lo tanto, no ha generado un beneficio a través de una mentira", indicó.

Tengamos en cuenta que, si se comprobara la adquisición de una licencia mediante procedimientos irregulares, las autoridades tendrían que evaluar las circunstancias del caso para establecer una eventual responsabilidad hacia los responsables.

¿Qué otras consecuencias podrían ocurrir en este caso?

La Jara indicó que las consecuencias podrían extenderse hacia los clubes que contrataran entrenadores utilizando algunas certificaciones obtenidas de manera fraudulenta, siempre que se demostrara algún perjuicio.

De igual forma, cuestionó la capacidad de la Federación Peruana de Fútbol para investigar y sancionar este tipo de situaciones. "Si entendemos que hay entrenadores en el Perú que están trabajando con estas licencias truchas, yo no veo a la federación con la autoridad para sancionarlos, o para perseguirlos o para investigarlos", indicó.

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