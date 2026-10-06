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Deportes

España vs Croacia EN VIVO, con Lamine Yamal: a qué hora y dónde ver el partido por la UEFA Nations League

La vigente campeona del mundo lleva un impresionante récord de 41 partidos sin derrotas. Sigue la transmisión del España vs Croacia por la fecha 4 de la Nations League.

España es líder e invicto en el grupo C de la Nations League. Foto: AFP
España es líder e invicto en el grupo C de la Nations League. Foto: AFP
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¿A qué hora juega España vs Croacia EN VIVO HOY? | Ambos equipos se enfrentan por la cuarta jornada del grupo C de la UEFA Nations League. El duelo empezará a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República.

Luego de sufrir una dolorosa goleada 7-0 ante Inglaterra, el equipo de Luka Modric buscará mostrar una mejor imagen y dar el golpe frente a la vigente campeona del mundo, que lleva 41 partidos sin derrotas.

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¿A qué hora juegan España vs Croacia?

En suelo peruano, el choque entre España vs Croacia por la fase de grupos de la UEFA Nations League empezará a la 1.45 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 1.45 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 3.45 p. m.

¿En qué canal ver España vs Croacia?

El duelo entre España vs Croacia por la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium.

¿Cómo ver España vs Croacia online gratis?

Si deseas ver España vs Croacia ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

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Pronósticos para el España vs Croacia

Las principales casas de apuestas muestran un amplio favoritismo para la vigente campeona del mundo.

  • Betsson: gana España (1,28), empate (5,25), gana Croacia (11,50)
  • Betano: gana España (1,29), empate (6,00), gana Croacia (9,25)
  • Bet365: gana España (1,27), empate (6,25), gana Croacia (9,00)
  • 1XBet: gana España (1,30), empate (6,15), gana Croacia (10,00)
  • Caliente: gana España (1,28), empate (6,25), gana Croacia (10,00)
  • Doradobet: gana España (1,28), empate (6,00), gana Croacia (9,50).

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