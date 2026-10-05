Francia vs Bélgica EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026
El partido por la cuarta jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Portugal y Noruega se disputará en el Estadio Do Dragao, ubicado en Oporto.
Francia vs Bélgica EN VIVO juegan HOY lunes 5 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se jugará en el Stade de France, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras el empate 1-1 ante Italia, la selección de Francia recibirá a su similar de Bélgica con el objetivo de mantenerse en lo más alto del Grupo 1 en la Liga de Naciones. En cuanto al conjunto belga, llega a este partido luego de golear 3-0 a Turquía y dejarlo en el último lugar de la tabla.
Horarios por país del partido Francia vs Bélgica
El duelo entre Francia y Bélgica se disputará el lunes 5 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).
- España continúa imparable: venció 3-1 a República Checa y suma puntaje perfecto en la UEFA Nations League 2026
- Zidane no pudo festejar ante su gente: Francia e Italia empataron 1-1 en la tercera jornada de la UEFA Nations League
- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Canal para ver Francia vs Bélgica
El partido entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega Francia vs Bélgica
Francia y Bélgica disputarán este encuentro en el Stade de France, ubicado en París. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.
Pronóstico de Francia vs Bélgica
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Francia sobre Bélgica.
- Betsson: gana Francia (1,52), empate (4,30), gana Bélgica (5,90)
- Betano: gana Francia (1,55), empate (4,55), gana Bélgica (5,40)
- Bet365: gana Francia (1,53), empate (4,75), gana Bélgica (5,25)
- 1XBet: gana Francia (1,57), empate (4,60), gana Bélgica (5,65)
- Caliente: gana Francia (1,54), empate (4,60), gana Bélgica (5,60)
- Doradobet: gana Francia (1,52), empate (4,75), gana Bélgica (5,33).
Alineaciones Francia vs Bélgica: posibles formaciones
- Francia: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Da Cunha, Camavinga; Olise, Barcola, Cherki y Dembélé.
- Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Moreira, Godts, Vanaken y De Ketelaere.
Últimos partidos de Francia
- Francia 1-1 Italia | 2.10.26
- Bélgica 0-1 Francia | 28.09.26
- Turquía 0-1 Francia | 25.09.26
- Francia 4-6 Inglaterra | 18.07.26
- Francia 0-2 España | 14.07.26
Últimos partidos de Bélgica
- Bélgica 3-0 Turquía | 2.10.26
- Bélgica 0-1 Francia | 28.09.26
- Italia 0-2 Bélgica | 25.09.26
- España 2-1 Bélgica | 10.07.26
- Estados Unidos 1-4 Bélgica | 6.07.26