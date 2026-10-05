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Francia vs Bélgica EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026

El partido por la cuarta jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Portugal y Noruega se disputará en el Estadio Do Dragao, ubicado en Oporto.

Francia y Bélgica se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Francia y Bélgica se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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Francia vs Bélgica EN VIVO juegan HOY lunes 5 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se jugará en el Stade de France, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras el empate 1-1 ante Italia, la selección de Francia recibirá a su similar de Bélgica con el objetivo de mantenerse en lo más alto del Grupo 1 en la Liga de Naciones. En cuanto al conjunto belga, llega a este partido luego de golear 3-0 a Turquía y dejarlo en el último lugar de la tabla.

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Horarios por país del partido Francia vs Bélgica

El duelo entre Francia y Bélgica se disputará el lunes 5 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

Canal para ver Francia vs Bélgica

El partido entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega Francia vs Bélgica

Francia y Bélgica disputarán este encuentro en el Stade de France, ubicado en París. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.

Pronóstico de Francia vs Bélgica

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Francia sobre Bélgica.

  • Betsson: gana Francia (1,52), empate (4,30), gana Bélgica (5,90)
  • Betano: gana Francia (1,55), empate (4,55), gana Bélgica (5,40)
  • Bet365: gana Francia (1,53), empate (4,75), gana Bélgica (5,25)
  • 1XBet: gana Francia (1,57), empate (4,60), gana Bélgica (5,65)
  • Caliente: gana Francia (1,54), empate (4,60), gana Bélgica (5,60)
  • Doradobet: gana Francia (1,52), empate (4,75), gana Bélgica (5,33).
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Alineaciones Francia vs Bélgica: posibles formaciones

  • Francia: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Da Cunha, Camavinga; Olise, Barcola, Cherki y Dembélé.
  • Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Moreira, Godts, Vanaken y De Ketelaere.

Últimos partidos de Francia

  • Francia 1-1 Italia | 2.10.26
  • Bélgica 0-1 Francia | 28.09.26
  • Turquía 0-1 Francia | 25.09.26
  • Francia 4-6 Inglaterra | 18.07.26
  • Francia 0-2 España | 14.07.26

Últimos partidos de Bélgica

  • Bélgica 3-0 Turquía | 2.10.26
  • Bélgica 0-1 Francia | 28.09.26
  • Italia 0-2 Bélgica | 25.09.26
  • España 2-1 Bélgica | 10.07.26
  • Estados Unidos 1-4 Bélgica | 6.07.26

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