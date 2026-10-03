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Estados Unidos vs México EN VIVO HOY: dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

El conjunto azteca buscará el primer triunfo de la era Rafa Márquez en la fecha FIFA 2026. Sigue la transmisión del Estados Unidos vs México en directo.

Estados Unidos vs México es el clásico de Concacaf. Foto: composición LR/Selección mexicana/Selección de Estados Unidos
Estados Unidos vs México es el clásico de Concacaf. Foto: composición LR/Selección mexicana/Selección de Estados Unidos
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VER Estados Unidos vs México EN VIVO | Ambas selecciones se enfrentan en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona), a partir de las 8.00 p. m. (hora mexicana), por la fecha FIFA 2026. La transmisión del amistoso internacional estará a cargo de la señal de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que ofrece La República.

Luego de un amargo empate ante Perú, el combinado azteca desea conseguir el primer triunfo de la era Rafa Márquez. Por su parte, los estadounidenses llevan dos goleadas consecutivas en esta jornada internacional.

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¿A qué hora juega Estados Unidos vs México HOY?

El amistoso entre Estados Unidos vs México por la fecha FIFA está programado para jugarse a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora mexicana).

  • México: 8.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (domingo 4)

¿Dónde ver Estados Unidos vs México EN VIVO?

En territorio mexicano, el amistoso internacional se podrá seguir en TV a través de TUDN, Azteca 7 y Canal 5.Por otra parte, en suelo estadounidense la transmisión estará a cargo de la señal de Telemundo y Peacock.

En caso no puedas acceder a alguna de estas opciones, puedes seguir las incidencias en la cobertura online gratis de La República Deportes.

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Estados Unidos vs México: historial

La selección de Estados Unidos y el conjunto azteca registran un historial parejo. Así quedaron los últimos cinco partidos.

  • Estados Unidos 1-2 México | 06.07.2025 | Copa Oro
  • México 2-0 Estados Unidos | 15.10.2024 | Amistoso internacional
  • Estados Unidos 2-0 México | 24.03.2024 | Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 3-0 México | 15.06.2023 | Concacaf Nations League
  • Estados Unidos 1-1 México | 19.04.2023 | Amistoso internacional

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