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Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19: rivales, horarios y canal de TV para ver a la selección en el torneo

Las dirigidas por Martín Escudero buscarán clasificar al Mundial del 2027. Revisa los partidos y horarios para seguir a la selección peruana sub 19 en el Sudamericano.

El Sudamericano de Vóley Sub 17 se jugará en Venezuela. Foto: Volleyball World
El Sudamericano de Vóley Sub 17 se jugará en Venezuela. Foto: Volleyball World
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La selección peruana se alista para un nuevo desafío internacional. El equipo sub 19, comandado por Martín Escudero, viajará hacia territorio venezolano para afrontar el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que ofrece tres boletos para el Mundial.

De acuerdo a las bases de la organización, se conformarán dos grupos de cuatro equipos y avanzarán a semifinales los dos mejores de cada zona; en dicha instancia se definirán los clasificados a la Copa del Mundo 2027.

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Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

La selección peruana de vóley sub 19 necesita quedar en el primer o segundo lugar del grupo A para avanzar de ronda.

  • Venezuela
  • Chile
  • Perú
  • Uruguay
Grupos del Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FVV

Grupos del Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FVV

Partidos de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El primer rival de la 'Bicolor' será la selección de Chile. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo albergará todos los partidos de la fase de grupos.

  • Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.
  • Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.
  • Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Hasta el momento, no se confirma si algún canal peruano transmitirá los duelos de las Matadorcitas.

Por otra parte, podrás seguir la cobertura completa con todas las incidencias de la selección peruana a través de la web de La República Deportes.

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Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19

El técnico Martín Escudero decidió citar a jugadoras como Tamara Galdós, Nahir Cueva y Vania Adrianzén, quienes destacaron en el Mundial Sub-17.

  • Nicole Ayala
  • Camila Monge
  • Brenda Quiroz
  • Marcela Manrique
  • Grace Zutta
  • Tamara Galdós
  • Galilea Fuentes
  • Antonella Tello
  • Camila Alfaro
  • Kiara Lazo
  • Kayra Ruiz
  • Catalina Romero
  • Nahir Cueva
  • Vania Adrianzén

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