El Sudamericano de Vóley Sub 17 se jugará en Venezuela. Foto: Volleyball World

El Sudamericano de Vóley Sub 17 se jugará en Venezuela. Foto: Volleyball World

La selección peruana se alista para un nuevo desafío internacional. El equipo sub 19, comandado por Martín Escudero, viajará hacia territorio venezolano para afrontar el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen que ofrece tres boletos para el Mundial.

De acuerdo a las bases de la organización, se conformarán dos grupos de cuatro equipos y avanzarán a semifinales los dos mejores de cada zona; en dicha instancia se definirán los clasificados a la Copa del Mundo 2027.

Grupo de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 19

La selección peruana de vóley sub 19 necesita quedar en el primer o segundo lugar del grupo A para avanzar de ronda.

Venezuela

Chile

Perú

Uruguay

Grupos del Sudamericano de Vóley sub 19. Foto: FVV

Partidos de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

El primer rival de la 'Bicolor' será la selección de Chile. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo albergará todos los partidos de la fase de grupos.

Perú vs Chile | miércoles 7 de octubre | 5.00 p. m.

Venezuela vs Perú | jueves 8 de octubre | 7.00 p. m.

Perú vs Uruguay | viernes 9 de octubre | 3.00 p. m.

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 19 2026?

Los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 se podrán ver a través del canal de YouTube Voley Zone TV. Hasta el momento, no se confirma si algún canal peruano transmitirá los duelos de las Matadorcitas.

Por otra parte, podrás seguir la cobertura completa con todas las incidencias de la selección peruana a través de la web de La República Deportes.

Convocadas de Perú para el Sudamericano de Vóley Sub 19

El técnico Martín Escudero decidió citar a jugadoras como Tamara Galdós, Nahir Cueva y Vania Adrianzén, quienes destacaron en el Mundial Sub-17.