España vs Francia: día, hora y canal confirmado de los cuartos de final de al Nations League El destino volvió a cruzar a Kylian Mbappé y Lamine Yamal en una final adelantada. Revisa todo sobre el partidazo entre España y Francia por la UEFA Nations League.

España y Francia se enfrentaron por última vez en semifinales del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

España y Francia se enfrentaron por última vez en semifinales del Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League nos dejó una final adelantada: España y Francia protagonizarán el duelo más atractivo de la instancia. Ambas selecciones volverán a verse las caras luego de aquella recordada semifinal del Mundial 2026.

El conjunto galo, que ahora es comandado por el histórico Zinedine Zidane, buscará dar el golpe frente a la vigente campeona del mundo. Por su parte, la Furia Roja espera recuperarse luego de perder su invicto de 43 partidos. Este compromiso marcará un nuevo cruce entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

¿Cuándo juega España - Francia?

Las selecciones de España y Francia jugarán el partido de ida entre el 25 y 27 de marzo del 2027 en el Estadio Mestalla. La revancha se disputará una semana después (del 28 al 30 de marzo) en territorio galo.

¿A qué hora juega España vs Francia por la Nations League?

A falta de confirmación oficial, el partido entre España vs Francia se jugaría a las 2.45 p. m., horario habitual para los duelos de UEFA Nations League.

¿En qué canal transmitirán el partido España vs Francia?

Puedes ver el enfrentamiento entre España y Francia por la cadena internacional ESPN, que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos del certamen. La plataforma Disney+ Premium también realizará la transmisión de manera online.

En caso no puedas acceder a alguno de estos medios, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto y todas las incidencias de los cuartos de final de la UEFA Nations League.

Partidos de cuartos de final de la UEFA Nations League

Los ganadores de cada llave accederán al Final Four, que tendrá lugar en las primeras semanas de junio del 2027.