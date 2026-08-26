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Luego de la participación de la selección peruana sub-17 en el Mundial, la exvolibolista Cecilia Tait sorprendió con sus declaraciones sobre la baja estatura de las Matadorcitas y propuso una curiosa solución utilizando como ejemplo el caso de Lionel Messi.

Sus palabras generaron diversas reacciones y una de las que respondió fue su excompañera Natalia Málaga. La entrenadora de Deportivo Géminis consideró infundado emplear un tratamiento médico como el que recibió el capitán de la selección argentina en su infancia.

Natalia Málaga cuestiona propuesta de Cecilia Tait

“He leído y escuchado cada comentario sobre el tratamiento que recibió Messi cuando era niño. Y veo que muchos opinan sin saber realmente de qué están hablando. El tratamiento de Messi no fue una simple vitamina. Fue un tratamiento con hormona de crecimiento porque su cuerpo tenía una deficiencia y no producía lo necesario para su desarrollo”, se lee en el inicio de su publicación en redes sociales.

En ese sentido, Natalia Málaga subrayó que aplicar una hormona de crecimiento en un atleta sano se encuentra prohibida; por ende, no se puede utilizar en las jugadoras de la selección peruana sub-17.

“Era un tratamiento médico indicado durante su niñez, no la pidan a los 17 años que recién se les ve que podrían jugar. La hormona de crecimiento, utilizada por un atleta sano para mejorar artificialmente su rendimiento, está prohibida por las normas antidopaje. Pero una cosa es un tratamiento médico por una deficiencia y otra muy distinta es utilizar una sustancia para sacar ventaja deportiva. Entonces, dejemos de hablar sin saber”, explicó.

La entrenadora consideró que existen otras maneras de compensar las deficiencias presentes en las voleibolistas nacionales.

“Cuando se nace con un corazón enorme, fuerte y valiente no necesitas buscar excusas ni pensar que un medicamento va a hacer el trabajo por ti. Lo que necesitas es preparar al atleta de acuerdo con las condiciones que tiene: trabajo físico, técnica, táctica, cabeza y, sobre todo, disciplina (…)”, concluyó.

¿Qué dijo Cecilia Tait sobre baja estatura de las voleibolistas peruanas?

La histórica exvoleibolista se pronunció sobre el rendimiento de las Matadorcitas en el Mundial. Cecilia Tait mencionó que deberían inyectar a las jugadoras para que puedan crecer y puso como ejemplo a Lionel Messi.

“Las americanas que ganaron la medalla de oro, yo mido 1.83 metros y ellas tienen 1.90. ¿Por qué no comenzamos a elaborar la vitamina de crecimiento? La gran estrella del fútbol lo ha hecho. ¿Por qué no comenzamos? Más allá de las competencias, estas chicas tienen que crecer. Este es el momento para ponerles unas inyecciones”, sostuvo en 'La Cátedra Deportes'.