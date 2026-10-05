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Arquero de Benín desafiante antes de la despedida de Lionel Messi de Argentina: "No estamos acá para hacer turismo"

Más allá de su admiración por la leyenda de la selección argentina, Marcel Dandjinou dejó en claro que no van a regalarle goles a Lionel Messi durante su celebración.

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de Argentina. Foto: composición LR/AFP/Instagram
Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de Argentina. Foto: composición LR/AFP/Instagram
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Argentina se alista para un día inolvidable: la historia de Lionel Messi con la selección llegará a su fin. El equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrentará a Benín en el Monumental de Buenos Aires para despedir al histórico futbolista de la Albiceleste.

En la previa del partido, Marcel Dandjinou, arquero del conjunto africano, sorprendió con sus declaraciones sobre el campeón del mundo en Qatar 2022.

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Arquero de Benín desafía a Messi antes de su despedida

Durante una reciente entrevista con Marca, el portero reconoció su admiración por el '10' de la selección argentina: "Para mí es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos".

Al ser consultado sobre si se dejaría anotar un penal, el jugador de 28 años descartó este escenario. "No, no. Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo (…). Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo", agregó.

Marcel Dandjinou sabe que van a afrontar un partido único en la historia; sin embargo, fue claro al mencionar que, más allá de ser una celebración para Lionel Messi, están representando a la nación africana.

"Este partido no es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero estamos aquí por Argentina y por Messi, y no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar. Será un gran día en nuestras vidas", concluyó.

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¿Cuándo es la despedida de Lionel Messi?

La despedida de Lionel Messi se realizará este martes 7 de octubre. La selección de Argentina jugará un amistoso ante Benín, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana), en el Monumental de Buenos Aires.

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