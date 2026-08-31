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Lionel Messi se va de la selección argentina después de más de dos décadas representando al país. El capitán comunicó la determinación a través de Instagram, donde compartió una carta escrita a mano y un video con los momentos más importantes de su recorrido con la camiseta albiceleste.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los aficionados y en el mundo del fútbol. Entre los mensajes que recibió el astro rosarino apareció el de Antonela Roccuzzo, su esposa, quien eligió las redes sociales para expresar su orgullo y acompañarlo en una decisión que, según reconoció el propio futbolista, resultó dolorosa.

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Mensaje de Antonela Roccuzzo tras el retiro de Messi de la selección argentina.

La reacción de Antonela Roccuzzo tras enterarse que Messi se va de la selección

Antonela Roccuzzo reaccionó al video publicado por Messi en su cuenta de Instagram, una producción que repasó distintas etapas de su trayectoria con la selección Argentina. La rosarina dejó un mensaje cargado de emoción en el que destacó el privilegio de haber acompañado al futbolista durante todo ese recorrido.

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños", escribió la influencer. Luego completó su mensaje con una frase que resumió el significado que tuvo esa trayectoria para la familia: "Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito".

La esposa de Messi también compartió posteriormente el video en sus historias de Instagram. Las imágenes muestran al futbolista desde sus primeros pasos en las categorías juveniles del seleccionado hasta su última actuación en el Mundial 2026.

El material audiovisual recupera además diferentes momentos que marcaron su carrera internacional. Entre ellos aparecen las finales perdidas del Mundial de 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016, etapas en las que Messi quedó cerca de conseguir un título con la selección mayor.

Messi se retira de la selección y conmueve a toda Argentina y el mundo

La confirmación de que Messi se retira de la selección llegó después de que el futbolista tomara la decisión de manera privada el pasado 21 de julio, tras la derrota en la final de la Copa del Mundo frente a España. El anuncio público se produjo posteriormente, luego de un período en el que el capitán reflexionó sobre su futuro.

En su carta de despedida, el capitán albiceleste explicó que dejar la selección Argentina representa una determinación especialmente dolorosa, aunque considera que llegó el momento de cerrar una etapa. El rosarino remarcó que durante toda su carrera internacional entregó el máximo esfuerzo, incluso antes de los años de mayores éxitos.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", expresó el delantero.

El desgaste físico y la aparición de nuevas generaciones también fueron determinantes. Messi, de 39 años, sostuvo que las etapas comienzan a cerrarse y que existen jóvenes que merecen ocupar un lugar dentro del equipo nacional.

"Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", manifestó.



