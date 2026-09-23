Guillermo Novellis: "Los dirigentes políticos son soberbios. Es una cuestión de ceguera ideológica"

“Cada vez que se hable del Mundial que ganó Messi, cada vez va a estar relacionada la canción. Nadie se va a olvidar de esa canción”, nos comenta Guillermo Novellis, la voz de La Mosca Tse-Tse. La música de la banda y los cánticos de los estadios van de la mano desde antes de Muchachos, el tema que acompañó a la selección argentina. El día de la final, tocaron en el centro de Buenos Aires. “Argentina tiene mucha cábala y el primer partido lo pierde con Arabia Saudita. Y entonces los haters escribían: ‘no canten más esa canción que trae mala suerte’. Y bueno, empezamos a ganar, empezó a ganar, a ganar”

Antes de formar la banda, Novellis, quien se conecta unos minutos por Zoom y reemplaza sus características gafas oscuras por lentes de medida, trabajaba como técnico electricista y técnico de seguridad e higiene. Cuando dejó su trabajo para apostar por la música, ya tenía una familia. "Yo era el mayor. Me convertí en el líder un poco por eso también, ¿no? Porque yo sabía lo que quería y no estaba dispuesto a perder el tiempo. El tiempo a mí me apremiaba. Y entonces los tenía todos en un servicio militar, ¿viste? Los tenía todos con mucha disciplina porque yo no podía darme el lujo de perder el tiempo".

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La banda cumple 35 años, pero al inicio no ensayabas para ser el vocalista, ¿no?

(Sonríe) Soy vocalista por defecto. Porque como escribo las canciones me las sabía de memoria y cantaba para avanzar porque nadie quería cantar con nosotros. Y bueno, me dijeron: “cantá vos, ya está, grabá vos”. Teníamos que grabar un demo y grabé yo. Y bueno, después de todo, mi voz sonó bastante particular. Así que, por eso digo y sostengo, por los años que tengo y la experiencia, que en todas las actividades humanas para tener éxito, para que te vaya bien, hay que tener talento. Hay que tener perseverancia, pero también es imprescindible una cuota de suerte.

Claro, porque no a todos les pasa. ¿Ves mucho talento que no pudo despegar?

Uno a veces sale de gira y nos gusta ir a bares, sobre todo si hay gente tocando. Y por ahí nos enganchamos a tocar o a cantar. Y uno ve gente con mucho talento. Y uno se pregunta, ¿por qué yo estoy acá y él está ahí en un bar, en una ciudad perdida, en Latinoamérica? Bueno, talento tiene, porque lo veo. Tal vez no tuvo la suerte, no tuvo la perseverancia o el coraje para salir a buscar sus sueños.

¿Cómo vivieron el mundial? Parece que el fútbol unió al país, se olvidaron de izquierdas y derechas.

Sí, sí, sí. Fue... Nosotros nos sentimos bendecidos, yo me siento bendecido. Que te pasen esas cosas durante tu vida como artista. Hemos tocado en lugares muy importantes. Hemos tocado en el Madison Square Garden. Hemos tocado en la Plaza de Toros. Hemos tocado en el Estadio de la U. Hemos tocado en el Campín de Bogotá. Hemos ido a Australia a tocar durante 15 días, Canadá, toda Europa, Latinoamérica completa, hasta Tierra del Fuego. Pero eso lo ha hecho mucha gente; ser la canción de un mundial, donde no es la canción oficial del mundial, no. La gente, no por nosotros, sino por la figura de Messi, que no se vaya del fútbol sin ser campeón del mundo, fue feliz. Llevamos esa canción a cada escenario del mundo y la gente la cantaba y la festejaba.

Ahora que mencionas al público, la música actual está en redes sociales, en tendencias y quizá se crea para algo más inmediato. ¿Cómo has vivido los cambios en la industria? ¿Eres de los que piensa que es evolución o involución?

La historia lo juzgará. De Los Beatles se pensaba que era una banda que no iba a trascender, que era música liviana. Sin embargo, pasaron las décadas y siguen vigentes. Cada generación tiene el derecho de modificar la cultura popular. La cultura popular es dinámica. Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver con la ansiedad, con la gente. Tiene que ver con la muerte de la metáfora, no tienen tiempo para dejarte pensando cuál fue el mensaje. Te lo dicen a rajatabla en una canción un chico de 14 años. Son directos y hasta ordinarios, te diría, pero es su generación, ¿cómo va a saber de la existencia de Pink Floyd? A menos que el papá le diga. Nadie ama lo que no conoce.

Eso es por el lado de los artistas y del público, pero ¿en qué dirección va la industria con el uso de la inteligencia artificial? En Estados Unidos ya hubo protestas para defender el derecho de autor.

El tema de los derechos en Argentina se está pasando por un momento de mucha fragilidad. De hecho, yo formo parte de la asociación argentina de intérpretes. Soy vocal. Ha habido una parte que ha tenido que ver con la cultura, donde lo que más me molesta es que los que están en el poder no consultan a los verdaderos partícipes. Yo creo que los gobiernos, los legisladores, el Poder Ejecutivo, inclusive la justicia, debería impregnarse en cuáles son y recibir y atender los reclamos de la gente que está en la cultura. Yo no estoy pidiendo plata al Estado para que me financie. Yo lo que estoy pidiendo es que me dé reglas claras y que me proteja ante arbitrariedades o abusos de poder. La inteligencia artificial se nutre de todas las canciones que hicimos los creadores de toda la historia de la humanidad. Nos roba un poquito cada uno. A cada bajista, a cada guitarrista, a cada letrista, a cada voz, nos roba a todos. Y la verdad que nosotros tenemos todo el derecho de proteger lo nuestro.

En Perú también los artistas han protestado por los “atropellos a la cultura”. ¿Cree que la clase política actúa por ignorancia, censura o ambos?

Por ignorancia, a veces por pragmatismo, por fanatismo ideológico. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Hay cosas que la gente considera de derecha que a mí me parece muy bien, como por ejemplo que el pueblo inocente sea protegido de la delincuencia. Eso es de derecha. Eso es algo lógico. Como también creo que las minorías tienen derechos. Eso es de izquierda. Bueno, entonces, también tengo un pensamiento de izquierda. Creo que la propiedad privada, porque yo soy dueño de propiedad intelectual, y la inteligencia artificial no tiene por qué servirse de mi creación para inventar cosas nuevas. No sé, creo que el mundo nos pone ante un desafío, pero yo creo que es ignorancia. Y no tienen la humildad los dirigentes políticos. Son soberbios y ególatras para ir a consultar a quienes sabemos, a quienes los sufrimos o quienes nos dedicamos a una determinada profesión. Es una cuestión de soberbia y ceguera ideológica: Ah, soy liberal, tiene que ser todo libre, pero no todo es así, no todo es blanco y todo es negro. Los grises lo hacen las personas inteligentes. Por ahí navega la inteligencia, nunca por los extremos.