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Aixa Vigil revela que quiere seguir su carrera en el extranjero: "Este ambiente en Perú es muy tóxico"

La nueva jugadora de Universitario sorprendió al mencionar los motivos que tiene para dejar la Liga Peruana de Vóley. Por otra parte, señaló que buscará clasificar al Mundial.

Aixa Vigil es considerada una de las mejores jugadoras de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/IA
Aixa Vigil es considerada una de las mejores jugadoras de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/IA
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Aixa Vigil espera tener su revancha este 2026 con la camiseta de Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley. Luego de firmar por el club de sus amores, la jugadora reveló que su principal objetivo es volver al extranjero.

En ese sentido, la voleibolista de 24 años reconoció que tuvo algunas ofertas para dejar el país; sin embargo, optó por mantenerse una temporada más en el torneo local.

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Aixa Vigil revela que quiere marcharse al extranjero

En una reciente entrevista con el programa 'En Pared', la nueva integrante de Universitario aseguró que desea continuar su carrera en el extranjero para alejarse del ambiente tóxico presente en Perú.

"Estoy trabajando para que este sea mi último año… Creo que este ambiente de Perú es muy tóxico para mí. Quiero irme a jugar afuera, volver a las ligas extranjeras, y para eso estoy trabajando", manifestó.

"He tenido ofertas importantes, pero quiero un año más para poder irme tranquila y completa físicamente, ayudando un poquito más a mi familia aquí", concluyó.

Por otra parte, al ser consultada sobre sus próximos partidos con la selección peruana, la voleibolista indicó que sueña con obtener la clasificación al Mundial en el Campeonato Sudamericano de Brasil en setiembre.

"Estamos superenfocadas. Rizola viene apretando más en estas últimas semanas porque lo que se viene en Brasil va a ser pesado (…). Nosotras tenemos las cosas claras y Rizola también nos menciona a quiénes tenemos que ganarles, para qué tenemos que trabajar y a quiénes tenemos que ganarles sí o sí para poder estar en el Mundial. Quiero clasificar al Mundial sí o sí", concluyó.

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¿En qué clubes jugó Aixa Vigil?

Aixa Vigil ya tuvo la oportunidad de jugar en clubes de Estados Unidos entre el 2018 y el 2022.

  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Polk State College (Estados Unidos)
  • Oral Roberts Univ. (Estados Unidos)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Universidad San Martín (Perú)
  • Universitario de Deportes (Perú).


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