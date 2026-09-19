Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido ante Facundo Morando por la Brasil Cup 2026
Las blanquiazules cierran su gira internacional enfrentándose al equipo dirigido por Facundo Morando. Sigue la transmisión del Alianza Lima vs Fluminense en directo.
Alianza Lima vs Fluminense EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan por el tercer lugar de la Brasil Cup 2026. El compromiso empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, podrás seguir el punto a punto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Luego de caer en su debut frente a Gerdau Minas, las blanquiazules se reencontrarán con un viejo conocido en el cierre de su participación. Las dirigidas por Alejandro Schneider medirán fuerzas frente al equipo de Facundo Morando.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup 2026?
En territorio nacional, el partido Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup se jugará desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.
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- México: 1.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Fluminense por la Brasil Cup?
El enfrentamiento entre peruanas y brasileñas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD).
¿Cómo ver Alianza Lima vs Fluminense ONLINE?
Si deseas ver el Alianza Lima vs Fluminense online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de América TV. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.
Plantel de Alianza Lima para la temporada 2026-27
Alianza Lima viene armando su equipo para la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes.
- DT: Alejandro Schneider
- Armadoras: María Alejandra Marín, Cristina Cuba
- Opuestas: Ioana Baciu, Taylor Fricano, Nayeli Yábar
- Líberos: Esmeralda Sánchez, Zahira Quiñe
- Centrales: Clarivett Yllescas, Flavia Montes, Allie Holland, Diana De la Peña
- Puntas: Ysabella Sánchez, Esmeralda Loroña, Sandra Ostos, Daniela Bulaich.