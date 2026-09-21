Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Las funciones de un alcalde, gobernador y presidente | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Deportes

Ignacio Buse hace historia con su convocatoria a la Laver Cup 2026: el peruano fue elegido para el Team Mundial

Luego de clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis con la selección peruana, 'Nacho' tendrá que viajar hacia Londres para participar en el torneo que reúne a los mejores tenistas del mundo.

Ignacio Buse es el mejor tenista peruano de la actualidad. Foto: composición LR/Laver Cup/IA
Ignacio Buse es el mejor tenista peruano de la actualidad. Foto: composición LR/Laver Cup/IA
google iconLa República en Google

Ignacio Buse acaba de ser elegido para formar parte de la Laver Cup 2026, uno de los eventos más importantes del circuito ATP que reúne a los mejores tenistas del planeta. La primera raqueta nacional formará parte del Team Mundial que se enfrentará este fin de semana a los representantes de Europa.

El certamen, que es organizado por la empresa de representación del mítico Roger Federer, confirmó que el popular 'Nacho' fue convocado como suplente en el equipo capitaneado por Andre Agassi.

Convocatoria de Ignacio Buse a la Laver Cup 2026. Foto: Laver Cup

Convocatoria de Ignacio Buse a la Laver Cup 2026. Foto: Laver Cup

Puedes ver

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

lr.pe

Ignacio Buse celebra su convocatoria a la Laver Cup 2026

Ignacio Buse viene de obtener la clasificación a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis. Luego de recibir la noticia de su llamado, el deportista de 22 años se mostró emocionado por compartir con la elite del tenis mundial.

"La Laver Cup es un evento histórico y estoy muy emocionado por formar parte. Es una increíble oportunidad de estar rodeado por tantos grandes jugadores e iconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador. Voy a disfrutarlo, aprender tanto como pueda y aprovechar al máximo la experiencia”, manifestó para la web oficial de ATP.

¿Cuándo se juega la Laver Cup 2026?

La Laver Cup 2026 se celebrará del 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres (Reino Unido). Durante los tres días de competencia, el Team Mundial se enfrentará al Team Europa en un total de 12 partidos programados (9 singles y 3 de dobles).

Puedes ver

Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura 2026: resultados de los partidos de la fecha 10

lr.pe

Equipo de Ignacio Buse en la Laver Cup 2026

Sus recientes consagraciones en el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem le permitieron a Ignacio Buse ganar prestigio internacional. El peruano verá acción si alguno de los titulares del Team Mundial no pueda competir.

  • Alex de Miñaur (Australia) – Nº 6 del ranking mundial
  • Taylor Fritz (Estados Unidos) – Nº 10 del ranking mundial
  • Brandon Nakashima (Estados Unidos) – Nº 16 del ranking mundial
  • Learner Tien (Estados Unidos) – Nº 18 del ranking mundial
  • Alexander Bublik (Kazajistán) – Nº 11 del ranking mundial
  • Francisco Cerúndolo (Argentina) – Nº 23 del ranking mundial
  • Ignacio Buse (Perú) – Nº 35 del ranking mundial (Suplente oficial).

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse hace historia con su convocatoria a la Laver Cup 2026: el peruano fue elegido para el Team Mundial

Caso 'La China Polo': Ministerio del Interior anuncia que comandante general de la PNP encabezará investigaciones

Joven de 19 años es acribillada en ataque contra bus de transporte público en el Cercado de Lima

Deportes

Jean Ferrari sobre no convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana: "Hacemos prevención"

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Partidos de hoy, lunes 21 de septiembre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso 'La China Polo': Ministerio del Interior anuncia que comandante general de la PNP encabezará investigaciones

Debate municipal 2026 comienza este lunes 21 de septiembre: ¿A qué hora, dónde ver y qué partidos participarán hoy?

Sicario utilizó arma de un policía para asesinar a la "China Polo"