Ignacio Buse acaba de ser elegido para formar parte de la Laver Cup 2026, uno de los eventos más importantes del circuito ATP que reúne a los mejores tenistas del planeta. La primera raqueta nacional formará parte del Team Mundial que se enfrentará este fin de semana a los representantes de Europa.

El certamen, que es organizado por la empresa de representación del mítico Roger Federer, confirmó que el popular 'Nacho' fue convocado como suplente en el equipo capitaneado por Andre Agassi.

Convocatoria de Ignacio Buse a la Laver Cup 2026. Foto: Laver Cup

Ignacio Buse celebra su convocatoria a la Laver Cup 2026

Ignacio Buse viene de obtener la clasificación a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis. Luego de recibir la noticia de su llamado, el deportista de 22 años se mostró emocionado por compartir con la elite del tenis mundial.

"La Laver Cup es un evento histórico y estoy muy emocionado por formar parte. Es una increíble oportunidad de estar rodeado por tantos grandes jugadores e iconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador. Voy a disfrutarlo, aprender tanto como pueda y aprovechar al máximo la experiencia”, manifestó para la web oficial de ATP.

¿Cuándo se juega la Laver Cup 2026?

La Laver Cup 2026 se celebrará del 25 al 27 de septiembre en The O2 de Londres (Reino Unido). Durante los tres días de competencia, el Team Mundial se enfrentará al Team Europa en un total de 12 partidos programados (9 singles y 3 de dobles).

Equipo de Ignacio Buse en la Laver Cup 2026

Sus recientes consagraciones en el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem le permitieron a Ignacio Buse ganar prestigio internacional. El peruano verá acción si alguno de los titulares del Team Mundial no pueda competir.