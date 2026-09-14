Perú vs Paraguay por la Copa Davis 2026: equipos confirmados y programación de partidos por la serie del grupo Mundial I

La selección peruana cuenta con 3 tenistas en el top 200 del ranking mundial. Foto: composición LR/ATP/Copa Davis

La selección peruana cuenta con 3 tenistas en el top 200 del ranking mundial. Foto: composición LR/ATP/Copa Davis

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El Jockey Club se alista para recibir la fiesta del tenis. La selección peruana, que tiene como principales figuras a Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, se enfrentará a Paraguay el viernes 18 y sábado 19 de setiembre por la serie del Grupo Mundial I.

Existe mucha expectativa por ver a 'Nacho' jugando en su casa luego de consagrarse campeón ATP 250 Winston-Salem y disputar el cuadro principal del US Open 2026. "Tenemos toda la esperanza de sacar adelante esta serie y colocar a Perú en la órbita mundial. Es un sueño que queremos hacer realidad", mencionó la primera raqueta nacional durante la presentación del equipo.

Perú vs. Paraguay por la Copa Davis: programación

Los partidos del primer día arrancarán desde las 4.00 p. m. (hora peruana), mientras que los duelos del segundo día se jugarán a partir de las 2.00 p. m. En los próximos días se hará el sorteo de los cruces.

Día 1 (viernes 18 de setiembre): duelos de singles

duelos de singles Día 2 (sábado 19 de setiembre): duelos de singles + duelo de dobles

Equipos de Perú vs Paraguay por la Copa Davis

El equipo peruano para esta serie de Copa Davis se compone de cinco tenistas (tres en singles y dos en dobles), mientras que Paraguay llega con cuatro representantes (uno de singles y tres de dobles).

Perú

Ignacio Buse (35 ATP)

Gonzalo Bueno (172 ATP)

Juan Pablo Varillas (190 ATP)

Alexander Merino (221 ATP)

Arklon Huertas del Pino (234 ATP)

Luis Horna (capitán).

Paraguay

Adolfo Daniel Vallejo (58 ATP)

Martín Vergara (895 ATP)

Hernando Escurra (1091 ATP)

Álvaro Frutos (1622 ATP)

Paulo Carvallo (capitán).

¿Dónde jugará Perú vs Paraguay por la Copa Davis?

El escenario de esta serie intercontinental será la cancha del Jockey Club del Perú, recinto ubicado en el distrito limeño de Santiago de Surco.

¿Qué canal transmitirá Perú vs Paraguay por la Copa Davis?

Todavía no se confirma qué casa televisiva transmitirá los partidos de la serie Perú vs Paraguay por la Copa Davis. No se descarta que estos puedan verse a través de TV Perú (canal 7), que estuvo a cargo de la cobertura en el 2025.

Entradas para Perú vs Paraguay por la Copa Davis

De acuerdo con la web de Ticketmaster, las entradas para esta serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay se encuentran agotadas.