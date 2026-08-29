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La alegría se desató en el Wake Forest University Tennis Complex de Carolina del Norte (Estados Unidos) con la consagración del peruano Ignacio Buse, quien se impuso 2-0 ante el británico Arthur Fery para ganar el ATP 250 Winston-Salem y cosechar su segundo título de la temporada.

La primera raqueta nacional mostró un gran nivel desde el primer gane y se impuso de forma categórica en sets corridos por 6-3 y 6-2. Con este resultado, Nacho se convirtió en el primer peruano que levanta un trofeo en pista dura desde que Jaime Yzaga lo lograra en Sídney en 1993.

Ignacio Buse es el campeón más joven de Winston-Salem

Luego de celebrar con sus familiares e integrantes del equipo en las tribunas, el deportista incaico se tomó unos segundos para agradecer el apoyo de sus compatriotas. Lo acontecido en Winston-Salem también inmortaliza su nombre en la historia del certamen.

Desde ahora, 'Nacho' es el tenista más joven que levanta el trofeo, con solo 22 años y 5 meses de edad. "Es bastante especial, ¿cierto, no? La hinchada peruana es increíble (…) He trabajado mucho para llegar hasta acá, junto a mi equipo. Y todas las batallas que damos como tenistas", manifestó al finalizar el juego para la web de ATP.

“Quiero agradecer a toda la gente de Perú. Sitio donde voy… siempre hay peruanos. Estoy muy contento. Ya lo saben, que se escuche en todo el mundo, Perú es clave”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse?

El próximo partido de Ignacio Buse marcará su debut en el cuadro principal del US Open, último Grand Slam del año. El tenista peruano se enfrentará en primera ronda al estadounidense Marcos Giron; a la espera de la programación oficial, el duelo se disputará entre el 30 de agosto y el 1 de setiembre.

Luego de esta competición, Nacho regresará a nuestro país para representar a la selección peruana en la serie contra Paraguay por el Grupo Mundial I. Los partidos se llevarán a cabo entre el 18 y 19 de setiembre en el Jockey Club del Perú.