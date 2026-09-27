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Jean Ferrari tras goleada de Estados Unidos a Perú: "Los golpes hay que aguantarlos y luego disfrutaremos"

A pesar de la dura derrota en el primer amistoso de fecha FIFA, el director general de fútbol de la FPF se mostró optimista con el proyecto que se desarrolla en la selección peruana.

La selección peruana solo registra un triunfo en la era Mano Menezes. Foto: composición LR/FPF/AFP
La selección peruana solo registra un triunfo en la era Mano Menezes. Foto: composición LR/FPF/AFP
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La goleada de Estados Unidos frente a la selección peruana generó una serie de reacciones entre los aficionados. Desde diversos sectores evidenciaron su preocupación por el rendimiento que muestra el equipo con miras al inicio del siguiente proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

Apenas se consumó la derrota de la Bicolor frente al país del soccer, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció a través de sus redes sociales.

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Jean Ferrari tras goleada de Estados Unidos ante Perú

Una de las polémicas del partido tuvo lugar en el segundo tiempo, cuando el árbitro jamaiquino Steffon Dewar cobró un penal a favor de Estados Unidos por un jalón de Jesús Pretell; de acuerdo con las imágenes, la infracción ocurrió afuera del área. Ferrari no fue ajeno a este suceso y lo cuestionó en su cuenta de Twitter.

“Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, ya a pensar en el siguiente amistoso el día martes. La construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, agregó sobre el proyecto que lidera en la selección peruana y los próximos partidos de la fecha FIFA de setiembre y octubre.

Publicación de Jean Ferrari luego del 4-1 de Estados Unidos sobre Perú. Foto: Twitter

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Próximos partidos de la selección peruana

La gira de la Blanquirroja en territorio norteamericano continúa. Los dirigidos por Mano Menezes tienen pactados otros tres amistosos internacionales frente a selecciones mundialistas. El duelo contra el conjunto canadiense será el único que no se dispute en Estados Unidos.

  • Perú vs. México | martes 29 de septiembre del 2026 | 8.00 p. m. (hora peruana) | Sports Illustrated Stadium (New Jersey).
  • Perú vs. Canadá | sábado 3 de octubre del 2026 | 1.00 p. m. (hora peruana) | Saputo Stadium (Montreal)
  • Perú vs. Colombia | martes 6 de octubre del 2026 | 6.00 p. m. (hora peruana) | Niu Stadium (Miami, Florida)

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