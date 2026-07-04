Vozinha fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: AFP

Vozinha fue uno de los mejores jugadores del Mundial 2026. Foto: AFP

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El adiós de Cabo Verde del Mundial 2026 tuvo como principal protagonista a quien hasta hace pocos días era un desconocido: Vozinha. A sus 40 años, el arquero africano realizó una de las actuaciones más memorables en la historia de la competición e hizo sufrir a la selección argentina.

Luego de negarle varios goles a Lionel Messi, el portero se pronunció sobre la derrota 3-2 en tiempo extra y lo que significó debutar en una Copa del Mundo.

¿Qué dijo Vozinha tras su histórico partido ante Argentina en el Mundial 2026?

“Estamos tristes por la derrota, obviamente, pero también orgullosos. Caímos de pie y espero que el pueblo caboverdiano también esté orgulloso”, manifestó en zona mixta.

Aunque muchos pensaron que el partido sería un trámite para la selección argentina, Vozinha remarcó que en todo momento le jugaron de igual a igual a la vigente campeona.

“Hemos jugado de igual a igual contra Argentina, pero el fútbol es así. Fue una gran participación y estamos agradecidos por lo que hemos hecho. Tenemos un vestuario fantástico y jugadores de mucha calidad, que han dignificado el nombre de Cabo Verde delante de todo el mundo”, agregó.

“Muchos pensaban que Argentina ganaría fácilmente, pero estoy orgulloso de los muchachos y de mí mismo por haber puesto a nuestro país en el mapa mundial con esta actuación. Estoy muy orgulloso”, concluyó.

Vozinha recuerda a su abuela fallecida tras despedirse del Mundial

Durante la entrevista, el arquero de 40 años aseguró que vivió un sueño durante estos días en el Mundial 2026 y se acordó de su abuela.

“Es mi sueño, el de la selección y el de mi país. Tenemos que tener la cabeza alta y estar orgullosos (…). Espero que mi abuela, allá donde esté, esté orgullosa. Tenemos que estar con el corazón lleno”, concluyó.