La Selección Peruana cayó 4-1 ante Estados Unidos en Orlando en este primer amistoso de su gira por Norteamérica.

El fútbol suele ser un deporte de momentos, de esos que tienes que aprovechar al máximo, o de detalles mínimos que suelen cambiar el destino, pero también de crudas realidades físicas y estructurales. En el Inter&Co Stadium de Orlando, la Selección Peruana experimentó en carne propia las dos caras de la moneda. Lo que fue una primera mitad aceptable y combativa frente a Estados Unidos, terminó transformándose en una dolorosa y abultada derrota por 4-1.

El inicio del partido fue un balde de agua fría para Perú. Un tiro libre ejecutado con precisión quirúrgica permitió que el juvenil Justin Ellis (4’) conectara el balón ante una desatención en la zaga nacional. Sin embargo, el ‘equipo de todos’ tuvo reacción y mostró su mejor versión. El mediocampo, liderado por la jerarquía de Yoshimar Yotún y el despliegue de Jairo Vélez, comenzó a dar frutos. Luego de una recuperación de balón, Yotún sacó un centro magistral a la cabeza de Gianluca Lapadula (15’). El “Bambino” cruzó el frentazo con categoría para vencer el arco estadounidense y poner un esperanzador 1-1 con el que ambos planteles se irían al descanso. Había partido y había ilusión.

En el segundo tiempo el trámite se mantuvo parejo, hasta que llegaría la gran polémica y el debacle de la “Blanquirroja”. El ingresado Mathis Albert desbordó a pura potencia por el sector izquierdo superando a Jesús Pretell. En un forcejeo, el volante de LDU derribó al atacante fuera del área. Sin embargo, el juez principal, el jamaiquino Steffon Dewar, cobró la pena máxima ante la airada e inútil protesta de los jugadores peruanos. Malik Tillman (66’) transformó la injusticia en el 2-1 local.

El golpe psicológico desarmó todo lo trabajado en la semana. Menezes intentó reordenar su equipo, pero otra desatención le costó el 3-1. Julian Hall (72’) aprovechó las licencias otorgadas por la defensa y amplió el resultado.

Perú ya no tenía respuestas físicas y la posesión de balón pasó a ser para los de Pochettino. Para cerrar la pesadilla, Sebastian Berhalter (90’) tomó un rebote en tres cuartos de cancha y sacó un ‘bombazo’ inalcanzable desde fuera del área para la goleada inapelable.

La “Bicolor” se retira de Orlando con una preocupante realidad y ahora toca enfocarse en México, este martes 29 de setiembre en Nueva Jersey, en lo que significa su segundo amistoso en esta gira por Norteamérica.