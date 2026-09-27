Perú - México: fecha, hora y canal confirmado del segundo amistoso de la selección en fecha FIFA
Los dirigidos por Mano Menezes tendrán que voltear la página tras la dura goleada sufrida contra Estados Unidos. Revisa todo sobre el partido Perú vs. México por la fecha FIFA.
La selección peruana no tiene tiempo para lamentarse tras ser goleada por Estados Unidos en el inicio de la fecha FIFA de setiembre y octubre. El elenco comandado por Mano Menezes ya debe pensar en el duelo que sostendrán ante su similar de México en los próximos días.
El combinado nacional tiene como principal objetivo consolidar un equipo que pueda ser protagonista en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030; para ello, el estratega brasileño busca darle rodaje a sus futbolistas para sacar conclusiones.
¿Cuándo juega Perú vs México?
El partido Perú - México se llevará a cabo el martes 29 de setiembre en el Sports Illustrated Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos). Luego de este compromiso, la Blanquirroja se verá las caras contra Canadá.
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¿A qué hora juega Perú vs México el amistoso internacional?
El segundo amistoso de la selección peruana en la fecha FIFA de setiembre y octubre empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora mexicana) y 8.00 p. m. (hora peruana).
¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante México?
El encuentro entre Perú vs México, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO.
Amistosos de la selección peruana
La selección peruana tiene programados cuatro amistosos en territorio norteamericano.
- Perú 1-4 Estados Unidos | Finalizado
- Perú vs. México | martes 29 de septiembre del 2026 | 8.00 p. m. (hora peruana)
- Perú vs. Canadá | sábado 3 de octubre del 2026 | 1.00 p. m. (hora peruana)
- Perú vs. Colombia | martes 6 de octubre del 2026 | 6.00 p. m. (hora peruana).