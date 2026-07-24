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Vozinha, la gran revelación del Mundial 2026, está a un paso de jugar por un histórico club campeón de América

Este club avanza en las negociaciones y, si no hay contratiempos, el talentoso portero se trasladará a este país de Sudamérica para firmar su contrato.

João Ricardo "Vozinha" Pereira, arquero de Cabo Verde, podría fichar por Colo Colo tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde llevó a su selección a los octavos de final.
João Ricardo "Vozinha" Pereira, arquero de Cabo Verde, podría fichar por Colo Colo tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde llevó a su selección a los octavos de final. | Foto: Fox
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El Mundial 2026 no solo dejó nuevos campeones y figuras consolidadas, sino también grandes revelaciones. Una de estas fue João Ricardo 'Vozinha' Pereira, arquero de Cabo Verde, quien, tras convertirse en uno de los jugadores más destacados del torneo, está muy cerca de dar un importante salto en su carrera al fichar por Colo Colo, uno de los clubes más históricos de Sudamérica y campeón de la Copa Libertadores.

Con 39 años, el experimentado guardameta despertó el interés de varios equipos gracias a sus actuaciones en la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto chileno fue el que tomó mayor rapidez en las negociaciones y tendría un acuerdo prácticamente cerrado para incorporarlo como agente libre.

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Vozinha fue una de las grandes figuras del Mundial 2026

El arquero caboverdiano se ganó el reconocimiento internacional tras liderar desde la portería la histórica campaña de Cabo Verde, selección que alcanzó por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo.

Sus constantes intervenciones fueron determinantes para que el combinado africano compitiera de igual a igual frente a selecciones de primer nivel, convirtiéndose en una de las sorpresas del torneo.

Aunque Cabo Verde terminó eliminado por Argentina en los octavos de final, el rendimiento de Vozinha fue ampliamente destacado por la prensa y los aficionados durante toda la competición.

PUEDES VER: ¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

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Colo Colo se adelanta en la carrera por su fichaje

Las destacadas actuaciones del guardameta llamaron la atención de distintos clubes, pero fue Colo Colo el que tomó la delantera en las negociaciones.

De acuerdo con el periodista Germán García, el arquero ya aceptó la propuesta del conjunto chileno y llegará como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves de Portugal.

Si no surge ningún inconveniente de última hora, el futbolista viajará a Chile en los próximos días para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato.

Fernando Ortiz busca reforzar la portería

El técnico Fernando Ortiz considera que la llegada de Vozinha aportará experiencia y mayor competencia en una posición clave para afrontar la segunda parte de la temporada.

La dirigencia de Colo Colo también valora el recorrido internacional del arquero y cree que su liderazgo será importante para un plantel que aspira a pelear tanto el campeonato chileno como los torneos internacionales.

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