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¿Quién es Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde que detuvo a la España de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

El arquero de la selección de Cabo Verde fue el héroe del histórico empate ante España por el grupo H del Mundial 2026. ¿Cuál es el origen de su curioso apelativo, Vozinha?

Vozinha milita en la segunda división de Portugal. Foto: AFP
Vozinha milita en la segunda división de Portugal. Foto: AFP
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Llegó el primer golpe del Mundial 2026. La modesta Cabo Verde, contra todo pronóstico, consiguió un histórico empate 0-0 frente a la España de Lamine Yamal por la primera jornada del grupo H. La gran figura del partido fue un desconocido Josimar Dias, conocido como Vozinha.

El portero de 40 años, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, apareció en varios pasajes del partido para evitar los tantos del volante Pedri y del delantero Mikel Oyarzabal.

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¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que detuvo a España?

Josimar José Évora Díaz, conocido popularmente como Vozinha, nació el 3 de junio de 1986; es decir, actualmente tiene 40 años. El futbolista empezó su carrera en el Batuque, en su natal Cabo Verde, y su primera experiencia en el extranjero fue en el Progreso Sambizanga de Angola.

Luego de varios años, el guardameta tuvo la oportunidad de pasear su fútbol por varios países de Europa (Moldavia, Chipre y Eslovaquia). Actualmente, milita en el Chaves de la segunda liga portuguesa.

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El portero de Cabo Verde es uno de los más veteranos del Mundial 2026. Foto: ESPN

El portero de Cabo Verde es uno de los más veteranos del Mundial 2026. Foto: ESPN

El origen del apodo 'Vozinha'

El arquero reveló que su padre tenía la intención de llamarlo Valdano, en honor al jugador del Real Madrid; sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no se lo permitieron. La segunda opción fue Josimar, como el lateral que brilló con la selección brasileña en el Mundial México 1986.

El famoso apelativo, que adoptó cuando militaba en el extranjero, se relaciona con su infancia en la isla de São Vicente. "El apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que siempre crecí con mis abuelos. En mi barrio, los chicos eran mucho mayores y yo siempre jugaba en la calle, donde me pegaban mucho", mencionó en una entrevista con la FIFA.

“Jugaba muy bien con los pies, era competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Recibía muchos golpes, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban diciendo que iba a quejarse a sus abuelos”, agregó. Vozinha significa “abuelita” en portugués.

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