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Jefferson Farfán revela que un club buscó sacarlo del retiro: “Me ofrecieron una cantidad importante”

El reconocido exfutbolista de Alianza Lima explicó los motivos que tuvo para rechazar la oferta. Además, señaló cómo cambió su vida tras colgar los chimpunes.

Jefferson Farfán ahora se desempeña como conductor del programa 'Enfocados'. Foto: Jefferson Farfán TV
Jefferson Farfán ahora se desempeña como conductor del programa 'Enfocados'. Foto: Jefferson Farfán TV
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Jefferson Farfán es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol peruano. Luego de varios años en el retiro, el exjugador de Alianza Lima se enfocó en algunos proyectos de streaming; sin embargo, hace poco sorprendió al revelar que un club lo buscó para volver a los campos de juego.

Durante una conversación con el tenista Ignacio Buse, el popular 'Jeffry' mencionó que, a pesar de que ahora comparte más con su familia y amigos, extraña la rutina de futbolista profesional. "Te retiras del fútbol y le cambias tres cambios a todo… Trato de tener paz y tranquilidad. No sabes cómo extraño la adrenalina", sostuvo en su canal de YouTube.

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Jefferson Farfán reveló que buscaron sacarlo del retiro

En otro momento del diálogo, Jefferson Farfán sorprendió al mencionar que un equipo lo buscó para que vuelva a ponerse los chimpunes. La 'Foquita' rechazó la propuesta.

"Ahorita un club me ofreció jugar, hace una semana. Me ofrecieron una cantidad importante de dinero y dije que no. Ya cerré un ciclo y siempre prometí que si me retiraba era en Alianza Lima, no me veo jugando en otro equipo", explicó.

¿En qué clubes jugó Jefferson Farfán?

El exfutbolista de la selección peruana se formó en las divisiones menores de Deportivo Municipal y Alianza Lima. Su paso por la institución blanquiazul le permitió dar el salto al extranjero en el 2004.

  • Alianza Lima (Perú, 2001-2004 y 2021-2022)
  • PSV Eindhoven (2004-2008)
  • Schalke 04 (2008-2015)
  • Al Jazira (2015-2017)
  • Lokomotiv (2017-2020).
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Títulos de Jefferson Farfán

Más allá de sus logros a nivel de clubes, Farfán es el segundo máximo goleador en la historia de la selección peruana con 21 anotaciones. Asimismo, fue clave para la clasificación al Mundial Rusia 2018.

  • PSV Eindhoven: 6 títulos (4 Eredivisie, 1 Supercopa de los Países Bajos y 1 Copa de los Países Bajos)
  • Alianza Lima: 5 títulos (2001, 2003, 2004, 2021 y 2022)
  • FC Lokomotiv Moscú: 4 títulos (1 Premier League de Rusia, 2 Copa de Rusia y 1 Supercopa de Rusia)
  • Schalke 04: 2 títulos (1 Copa de Alemania y 1 Supercopa de Alemania)
  • Al-Jazira: 1 título (Copa de los Emiratos Árabes Unidos).

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